Άρης: «Πήρε άδεια για να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη ο Ράφα Μιρ»

Ξεπεράστηκε και το τελευταίο νομικό εμπόδιο για τη μεταγραφή του Ράφα Μιρ στον Άρη. Συγκεκριμένα, το Επαρχιακό Δικαστήριο της Βαλένθια έκανε δεκτό το αίτημα του 28χρονου Ισπανού επιθετικού, επιτρέποντάς του να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, παρά την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση για σεξουαλική επίθεση που εκκρεμεί εις βάρος του.

Όπως αναφέρει η ισπανική ιστοσελίδα «La Vanguardia», μοναδική προϋπόθεση που του επιβλήθηκε προκειμένου να διατηρήσει την άδεια παραμονής του στην Ελλάδα είναι να παρουσιάζεται και να υπογράφει μία φορά το μήνα στο Ισπανικό Προξενείο της συμπρωτεύουσας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της πρωτόδικης ποινής φυλάκισης οκτώμιση ετών που του επιβλήθηκε για υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης και ξυλοδαρμού, η οποία χρονολογείται στα τέλη Αυγούστου του 2024, την περίοδο που αγωνιζόταν στη Βαλένθια, ενώ στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και δεύτερος ποδοσφαιριστής που καταδικάστηκε σε δυόμισι χρόνια.

Από την πλευρά του, ο 28χρονος φορ έχει ήδη ασκήσει έφεση, υποστηρίζοντας δημόσια μέσω τοποθέτησής του πως υπάρχουν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία και βίντεο που δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την πρώτη δίκη. Δηλώνοντας αποφασισμένος να συνεχίσει τη μάχη για τη δικαίωσή του στις δικαστικές αίθουσες, ο Ισπανός άσος σημείωσε πως πλέον εστιάζει αποκλειστικά στο ποδοσφαιρικό του μέλλον, με τον δρόμο για τη μεταγραφή του στον Άρη να είναι πλέον ορθάνοιχτος.

O υψηλόσωμος στράικερ αγωνίστηκε την περσινή σεζόν ως δανεικός στην Έλτσε, καταγράφοντας συνολικά 29 συμμετοχές με οκτώ γκολ σε 1.901' αγωνιστικά λεπτά