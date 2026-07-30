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Παναθηναϊκός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Κάνγκουα

Στην Αθήνα ο Κινγκς Κάνγκουα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι».

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Κάνγκουα
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Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα ο Κινγκς Κάνγκουα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία με την Μπερ Σεβά για την απόκτηση του Ζάμπιου μέσου.

Ο Κάνγκουα αγωνίστηκε μόλις χθες στη δεύτερη αναμέτρηση της ισραηλινής ομάδας απέναντι στη Βίκινγκουρ και αμέσως μετά πήρε τον δρόμο για την Ελλάδα. Ο χαφ αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και ολοκληρωθούν όλες οι τυπικές διαδικασίες, η ανακοίνωση της απόκτησής του από τον Παναθηναϊκό αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Μάλιστα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» αναμένεται να δώσει το «παρών» απόψε στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού απέναντι στην Πάκσι και να πάρει μία πρώτη γεύση από τη νέα του ομάδα.

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