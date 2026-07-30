· Ρεάλ Μαδρίτης · Φούλαμ

Φέρνει παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης στη Φούλαμ ο Αρμπελόα

Σε συμφωνία με την Ρεάλ Μαδρίτης για την μεταγραφή του Γκονζάλο Γκαρθία έχει έρθει η Φούλαμ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Φέρνει παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης στη Φούλαμ ο Αρμπελόα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Λονδίνο για λογαριασμό της Φούλαμ θα μετακομίσει ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Γκονζάλο Γκαρθία.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια τους για ένα ποσό κοντά στα 40.000.000 ευρώ, με την «Βασίλισσα» να κρατάει ένα 30% ως ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη.

Ο 22χρονος Ισπανός αποτελεί προϊόν των ακαδημιών των «Μερένγχες», πραγματοποιώντας συνολικά την περσινή σεζόν 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό οκτώ γκολ και τρεις ασίστ σε 1.471' αγωνιστικά λεπτά, υπό τις οδηγίες του μελλοντικού του προπονητή στη Φούλαμ, Αλβάρο Αρμπελόα.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ψηλά στη λίστα της Αλ Αχλί ο Άρνε Σλοτ»

19:42 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ – Ντιναμό Κιέβου: Η ενδεκάδα του Λίσι για τη ρεβάνς με τους Ουκρανούς

19:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Έφυγε» από τη ζωή ο Νίκος Παπαδόπουλος, ιστορικός διοικητικός ηγέτης του Εθνικού Αστέρα

19:27 NBA

«Μπλόκο» του NBA στα παιχνίδια στη Μέση Ανατολή

19:20 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Το πρώτο «πράσινο» μήνυμα του Φρανσίσκο

18:55 GREEK BASKET LEAGUE

Χαραλαμπόπουλος: «Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον Άρη, να παλεύουμε ο ένας για τον άλλον»

18:51 EUROLEAGUE

Επίσημη η «βόμβα»: Στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Φρανσίσκο

18:42 EUROBASKET

«Αυτοκτονία» για την Εθνική Εφήβων: Έχασε μέσα από τα χέρια της την πρόκριση στη 4αδα του Eurobasket

18:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στο Βέλγιο: Θύμα βίαιης ληστείας ο Μοχάμεντ Φουσεϊνί της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

18:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι επέστρεψε στην Ιταλία: «Έχω την ευκαιρία να επανορθώσω για τα λάθη μου»

18:23 MUNDIAL

Στα... μαχαίρια UEFA και FIFA: Ετοιμάζεται μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ του 2030!

18:12 GREEK BASKET LEAGUE

Αποχαιρέτησε τον Νουά ο Άρης - Συνεχίζει στη Μάλαγα ο Γάλλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας