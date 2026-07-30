Φέρνει παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης στη Φούλαμ ο Αρμπελόα

Στο Λονδίνο για λογαριασμό της Φούλαμ θα μετακομίσει ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Γκονζάλο Γκαρθία.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια τους για ένα ποσό κοντά στα 40.000.000 ευρώ, με την «Βασίλισσα» να κρατάει ένα 30% ως ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη.

Ο 22χρονος Ισπανός αποτελεί προϊόν των ακαδημιών των «Μερένγχες», πραγματοποιώντας συνολικά την περσινή σεζόν 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό οκτώ γκολ και τρεις ασίστ σε 1.471' αγωνιστικά λεπτά, υπό τις οδηγίες του μελλοντικού του προπονητή στη Φούλαμ, Αλβάρο Αρμπελόα.