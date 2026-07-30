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Ανακοίνωσε Κάστρο η Ρόμα

Την απόκτηση του Σαντιάγκο Κάστρο με μεταγραφή από τη Μπολόνια ανακοίνωσε η Ρόμα.

Ανακοίνωσε Κάστρο η Ρόμα
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Στη Ρώμη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σαντιάγκο Κάστρο, με την Ρόμα να ανακοινώνει την απόκτηση του Αργεντίνου επιθετικού από τη Μπολόνια.

Ο 21χρονος επιθετικός πραγματοποίησε γεμάτη σεζόν με τους «Ροσομπλού», καταγράφοντας συνολικά 51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 11 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 3.443' αγωνιστικά λεπτά.

Οι «Τζιαλορόσι» αναμένεται να βγάλουν ένα ποσό κοντά στα 35 εκατομμύρια για να τον αποκτήσουν, ενισχύοντας σημαντικά την επιθετική τους γραμμή ενόψει της νέας σεζόν.

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