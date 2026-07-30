Καλαμάτα: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Λιατσικούρα από τον Ολυμπιακό

Με τη φανέλα της Καλαμάτας θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Αργύρης Λιατσικούρας, με την «Μαύρη Θύελλα» να ανακοινώνει τον δανεισμό του 19χρονου μέσου από τον Ολυμπιακό.

Ο Λιατσικούρας αποτελεί προϊόν των ακαδημιών των «ερυθρόλευκων», πραγματοποιώντας συνολικά δύο συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, ενώ την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Super League 2 με την Β' ομάδα των Πειραιωτών.

Αποκορύφωμα ήταν η κατάκτηση του Youth League το 2024 με την ομάδα Νέων, καταγράφοντας συνολικά εννέα συμμετοχές στην διοργάνωση.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα συνεχίζει με συνέπεια τον σχεδιασμό της, επενδύοντας σε ποδοσφαιριστές με ποιότητα, φιλοδοξία και προοπτική, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αργύρη Λιατσικούρα από τον Ολυμπιακό, με τη μορφή δανεισμού.

Ο 19χρονος μέσος αποτελεί έναν σύγχρονο box-to-box χαφ, που ξεχωρίζει για τη δυναμική παρουσία του στον άξονα, την ένταση στο παιχνίδι του, τις κινήσεις του προς την αντίπαλη περιοχή, αλλά και την ικανότητά του τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, παρουσιάζει αξιοσημείωτη αγωνιστική ωριμότητα και προσωπικότητα.

Ο Αργύρης Λιατσικούρας ήταν από τα βασικά στελέχη της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού που έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του UEFA Youth League, καταγράφοντας συνολικά 22 συμμετοχές στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, με δύο γκολ και δύο ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευρωπαϊκή επιτυχία των «ερυθρόλευκων».

Παράλληλα, έχει αγωνιστεί τόσο με τη δεύτερη όσο και με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ αποτελεί σταθερό μέλος των μικρών Εθνικών ομάδων, έχοντας φορέσει τη φανέλα της Ελλάδας στις Κ19 και Κ21.

Η οικογένεια της Μαύρης Θύελλας καλωσορίζει τον Αργύρη Λιατσικούρα στην Καλαμάτα και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με τη μελανόλευκη φανέλα!»