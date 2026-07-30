· Κρίσταλ Πάλας · Τσέλσι

Επίσημο: Στην Τσέλσι ο Λακρουά

Την απόκτηση του Μαξένς Λακρουά ανακοίνωσε η Τσέλσι, με τον Γάλλο στόπερ να υπογράφει συμβόλαιο εξαετούς διάρκειας με τους «μπλε» του Λονδίνου.

Επίσημο: Στην Τσέλσι ο Λακρουά
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Στην Τσέλσι θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο αμυντικός Μαξένς Λακρουά, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2032, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Λονδίνου.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Τσέλσι πλήρωσε 52 εκατομμύρια λίρες (69,6 εκατομμύρια δολάρια) για τον Γάλλο διεθνή. «Ο Λακρουά φτάνει στην Τσέλσι με τη φήμη ότι είναι ένας από τους πιο επιβλητικούς κεντρικούς αμυντικούς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς και ένας από τους ταχύτερους και καλύτερους εναέριους αμυντικούς στην Πρέμιερ Λιγκ», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Ο 26χρονος διεθνής Γάλλος πραγματοποίησε 55 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν, σημειώνοντας τρία γκολ και τρεις ασίστ, καθώς η Πάλας κατέκτησε το UEFA Conference League. Αποτελεί προϊόν της ακαδημίας της Σοσό, στην οποία πραγματοποίησε 28 εμφανίσεις πριν ενταχθεί στην Βόλφσμπουργκ το 2020.

Η Πάλας απέκτησε τον Λακρουά από τους «Λύκους» το 2024 έναντι φερόμενου ποσού 18 εκατομμυρίων λιρών. Έκανε 98 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις κατά τη διάρκεια των δύο σεζόν του στο αγγλικό ποδόσφαιρο και τρεις με την Εθνική Γαλλίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου οι «Μπλε» τερμάτισαν στην τέταρτη θέση.

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