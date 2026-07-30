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«Μιλάει με Λανς και Μαρσέιγ ο Τιτραουί μετά τον Ολυμπιακό»

Ο Αγλερινός αρνήθηκε την πρόταση του Ολυμπιακού και μιλάει με γαλλικές ομάδες.

«Μιλάει με Λανς και Μαρσέιγ ο Τιτραουί μετά τον Ολυμπιακό»
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Στη Γαλλία φαίνεται πως βρίσκεται ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Γιασίν Τιτραουί, μετά την απόφασή του να μην αποδεχθεί την πρόταση που είχε στα χέρια του από τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία, ο Αλγερινός μέσος βρίσκεται σε συζητήσεις με δύο ομάδες της Ligue 1, καθώς τόσο η Μαρσέιγ όσο και η Λανς έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Ο 24χρονος χαφ φέρεται να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στο αγωνιστικό πλάνο και τις προοπτικές ενός πρότζεκτ, παρά στο ύψος του συμβολαίου που θα υπογράψει.

Μάλιστα, τα ίδια ρεπορτάζ αναφέρουν πως η Λανς έχει κινηθεί πιο αποφασιστικά σε σχέση με τη Μαρσέιγ και παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ως το φαβορί για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Ο Τιτραουί είχε βρεθεί στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να καταθέτουν σημαντική πρόταση στη Σαρλερουά για την αγορά του. Ωστόσο, η υπόθεση δεν προχώρησε, καθώς ο ίδιος ο Αλγερινός χαφ φέρεται να ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

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