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ΑΕΚ: Η προετοιμασία διαμόρφωσε νέα δεδομένα, πάει άμεσα για αριστερό μπακ η «Ένωση»

Η ΑΕΚ σκόπευε να περιμένει τα playoffs του Champions League πριν ανοίξει το θέμα του Τζέιμς Πενράις, όμως, η εικόνα της προετοιμασίας οδήγησε στην απόφαση για άμεση ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Η προετοιμασία διαμόρφωσε νέα δεδομένα, πάει άμεσα για αριστερό μπακ η «Ένωση»
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Η ΑΕΚ είχε αρχικά ως σκέψη να μην ασχοληθεί άμεσα με το ενδεχόμενο πώλησης του Τζέιμς Πενράις και την απόκτηση παίκτη στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε, όμως, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας άλλαξε τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Οι εμφανίσεις στα φιλικά παιχνίδια και συνολικά η εικόνα της ομάδας έπεισαν τους ανθρώπους της ΑΕΚ πως απαιτείται άμεση ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση, με αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση να επισπευστούν οι διαδικασίες για την απόκτηση αριστερού μπακ, χωρίς να περιμένουν την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Η απόφαση αυτή δεν συνδέεται με τον τραυματισμό του Τζέιμς Πενράις στο παιχνίδι με την Σαμσουνσπόρ. Η ανάγκη για μία ακόμη λύση στην αριστερή πλευρά είχε ήδη αξιολογηθεί, όμως, όσα έδειξε η ομάδα στην προετοιμασία επιτάχυναν τις εξελίξεις κι οδήγησαν στην επιλογή να κινηθεί η ΑΕΚ άμεσα στην αγορά.

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Ο Μάρκο Νίκολιτς χρησιμοποίησε στα περισσότερα φιλικά τον Σταύρο Πήλιο, με τον Έλληνα ακραίο αμυντικό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρόλου του. Παρ' όλα αυτά, στην «Ένωση» αναζητούν έναν ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ένταση και ποιότητα στο επιθετικό σκέλος του παιχνιδιού, συμμετέχοντας ενεργά τόσο στη δημιουργία όσο και στις τελικές ενέργειες.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει ήδη ενεργοποιήσει τις επιλογές που υπάρχουν στη λίστα του, ενώ εξετάζονται και νέες περιπτώσεις που προκύπτουν στην αγορά. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρη και αφορά την άμεση απόκτηση αριστερού μπακ, ώστε η ομάδα να καλύψει εγκαίρως μία θέση που κρίθηκε ότι χρειάζεται ενίσχυση.

Παράλληλα, η ΑΕΚ εξακολουθεί να εξετάζει την αγορά και για έναν κεντρικό μέσο, ο οποίος θα προσθέσει ένταση, δυναμισμό και τεχνική ποιότητα στον άξονα, συμπληρώνοντας τις επιλογές των Μάγιερ, Μαρίν, Καϊρίνεν και Μάνταλου.

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