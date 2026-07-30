Παναθηναϊκός - Πάκσι: Τα δύο διλλήματα του Νίστρουπ – Η πιθανή ενδεκάδα του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (21:30, ΣΚΑΪ) την Πάκσι, στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League, έχοντας ως παρακαταθήκη τη νίκη με 2-1 από το πρώτο παιχνίδι και στόχο να «σφραγίσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι «πράσινοι» θέλουν να ολοκληρώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους, το οποίο αναμένεται να δώσει δυναμικό «παρών», με την προσέλευση να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 20.000 φιλάθλους, παρά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών. Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν αντιμετωπίζει νέα προβλήματα και θα στερηθεί μόνο των υπηρεσιών των τραυματιών Ίνγκασον και Καλάμπρια, καθώς και των ανέτοιμων Ντέσερς και Κρίστιανσεν. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στη διάθεσή του.

Ο Δανός τεχνικός είχε ξεκαθαρίσει από τη συνέντευξη Τύπου ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, καθώς έμεινε ικανοποιημένος από τη συνολική εικόνα της ομάδας του. Οι παρεμβάσεις του αναμένεται να περιοριστούν σε επιμέρους διορθώσεις.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ινάκι Πένια, ενώ ο Ντε Φράι θεωρείται δεδομένος για τη μία θέση στο κέντρο της άμυνας. Δίπλα του διεκδικούν θέση οι Τουμπά και Φαν Ντρόνγκελεν, με τον δεύτερο να εμφανίζεται αυτή τη φορά ως το φαβορί για να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα. Στα άκρα της άμυνας αναμένεται να αγωνιστούν ο Τσάπρας στα δεξιά και ο Κυριακόπουλος στα αριστερά, καθώς οι διαθέσιμες επιλογές είναι περιορισμένες.

Στη μεσαία γραμμή δύσκολα θα υπάρξει διαφοροποίηση, με τους Καμαρά και Τσέριν να συνθέτουν το δίδυμο των αμυντικών χαφ και τον Γιάγκουσιτς να κινείται μπροστά τους. Στην επίθεση, ο Αντίνο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για το αριστερό άκρο, ενώ η δεύτερη θέση στα εξτρέμ παραμένει ανοιχτή, με τους Ζαρουρί, Ταμπόρδα και Πελίστρι να διεκδικούν φανέλα βασικού. Στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να ξεκινήσει ο Τετέι.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν (ή Τουμπά), Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί (Ταμπόρδα ή Πελίστρι), Τετέι.