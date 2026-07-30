Χαμός στην Ισπανία: Η Ατλέτικο κατήγγειλε την Μπαρτσελόνα λόγω... Άλβαρες!

Ο Χούλιαν Άλβαρες βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με την Μπαρτσελόνα και την Άρσεναλ να εμφανίζονται ως οι δύο ομάδες που έχουν δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Ο Αργεντινός επιθετικός έχει μιλήσει δημόσια για το ενδεχόμενο να αλλάξει ομάδα, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί πως μία πιθανή μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα θα αποτελούσε όνειρο για τον ίδιο. Ωστόσο, η περίπτωσή του μόνο απλή δεν είναι, καθώς δεσμεύεται με την Ατλέτικο Μαδρίτης έως το 2030.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Μπαρτσελόνα είχε επιχειρήσει να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους «ροχιμπλάνκος» τον περασμένο Μάιο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση που θα έφτανε κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, όμως, η Ατλέτικο φέρεται να μην είχε δώσει την απαιτούμενη έγκριση ώστε να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη συνέχεια, όταν η Ατλέτικο προχώρησε σε μία σειρά από χιουμοριστικές και ψεύτικες ανακοινώσεις μεταγραφών, με τις οποίες θέλησε να αναδείξει τη διαμάχη που έχει προκύψει με την Μπαρτσελόνα.

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της «The Athletic», η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει ήδη προσφύγει στην ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, καταγγέλλοντας την Μπαρτσελόνα για παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των συλλόγων.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ η Μπαρτσελόνα αναμένεται να ασκήσει έφεση, την ώρα που το μέλλον του Χούλιαν Άλβαρες παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σίριαλ του καλοκαιριού.