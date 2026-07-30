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Ρεάλ Μαδρίτης: Τραυματίστηκε ο Ασένσιο - Το διάστημα που θα μείνει εκτός

Εκτός αναμένεται να μείνει ο Ραούλ Ασένσιο με μυικό τραυματισμό.

Ρεάλ Μαδρίτης: Τραυματίστηκε ο Ασένσιο - Το διάστημα που θα μείνει εκτός
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Νέα αγωνιστική απώλεια προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Ραούλ Ασένσιο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης και αναμένεται να απουσιάσει από τις υποχρεώσεις της ομάδας.

Ο ισπανικός σύλλογος γνωστοποίησε την Πέμπτη (30/7) πως ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα στο δεξί του πόδι. Όπως αναφέρουν τα ισπανικά Μέσα, ο τραυματισμός ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το ακριβές διάστημα της απουσίας του.

«Έχει διαγνωστεί μυϊκός τραυματισμός στο δεξί του πόδι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρεάλ Μαδρίτης στην επίσημη ενημέρωσή της για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή.

Ο Ασένσιο είχε περιορισμένη παρουσία την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, καταγράφοντας 23 συμμετοχές στη La Liga. Η σεζόν του επηρεάστηκε από διαδοχικά προβλήματα τραυματισμών, μεταξύ των οποίων και ένα χτύπημα στο κεφάλι τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ στη συνέχεια αντιμετώπισε και ενοχλήσεις στη γάμπα.

Πλέον, ο Ισπανός στόπερ θα υποβληθεί στην απαραίτητη θεραπεία και θα παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ, με τον χρόνο της επιστροφής του να εξαρτάται από την πορεία της αποκατάστασής του.

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