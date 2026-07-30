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Σοκ στο Βέλγιο: Θύμα βίαιης ληστείας ο Μοχάμεντ Φουσεϊνί της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

Θύμα ληστείας έπεσε ο ποδοσφαιριστής της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, Μοχάμεντ Φουσεϊνί.

Σοκ στο Βέλγιο: Θύμα βίαιης ληστείας ο Μοχάμεντ Φουσεϊνί της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
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Σοκαριστικές στιγμές έζησε ο Μοχάμεντ Φουσεϊνί στην καρδιά των Βρυξελλών, όταν έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ληστείας από συμμορία πέντε ατόμων.

Ο 24χρονος επιθετικός της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ βρέθηκε στο στόχαστρο των δραστών ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημά του.

Σύμφωνα με τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι πέντε νεαροί δράστες πλησίασαν το ακινητοποιημένο όχημα του Γκανέζου ποδοσφαιριστή και τον απομάκρυναν με τη βία από τη θέση του οδηγού. Αφού τον ακινητοποίησαν, του απέσπασαν το κινητό του τηλέφωνο καθώς και ένα ρολόι μεγάλης αξίας.

Πριν τραπούν σε φυγή και εξαφανιστούν στα γύρω στενά, οι ληστές έκαναν άνω κάτω το εσωτερικό του αυτοκινήτου ψάχνοντας για άλλα αντικείμενα αξίας.

Αμέσως μετά το συμβάν, ο Φουσεϊνί διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, οι εξετάσεις έδειξαν πως φέρει μόνο ελαφρά τραύματα και η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 24χρονος επιθετικός αγωνίζεται στη βελγική ομάδα από το 2024, όταν και μετακόμισε εκεί από τη Στουρμ Γκρατς, αποτελώντας βασικό στέλεχος στις επιτυχίες των τελευταίων ετών, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Βελγίου.

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