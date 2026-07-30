Χαραλαμπόπουλος: «Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον Άρη, να παλεύουμε ο ένας για τον άλλον»

Στον Άρη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, με την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να επισημοποιεί το deal το απόγευμα της Τετάρτης (29/7).

Λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο 29χρονος φόργουορντ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την ένταξή του στο Άρη, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμά του προς τον κόσμο της ομάδας

Αναλυτικά όσα είπε ο διεθνής φόργουορντ:

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι πλέον αθλητής του ΑΡΗ και μοιράζεται τα πρώτα συναισθήματα και τις σκέψεις του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του.

Ο διεθνής φόργουορντ δεν κρύβει την ανυπομονησία του για να ξεκινήσει την προσπάθεια με τον ΑΡΗ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος του ΑΡΗ και της νέας προσπάθειας που γίνεται στην ομάδα», τονίζει.

Το όνομά του είχε συνδεθεί με τον ΑΡΗ στο παρελθόν. Θεωρεί ο ίδιος ότι ήταν αυτό το κατάλληλο timing για να γίνεις για πρώτη φορά κάτοικος «Nick Galis Hall»;

«Ναι, έχει συνδεθεί, αλλά ποτέ δεν έτυχε να γίνει. Τώρα όμως θεωρώ πως είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθω και να βοηθήσω όσο μπορώ».

Ο Χαραλαμπόπουλος έρχεται στον ΑΡΗ στην ανατολή μιας νέας εποχής, με τη νέα ιδιοκτησία και τον Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι. Ποιες είναι οι προσδοκίες του;

«Για τη φετινή σεζόν η μόνη προσδοκία που έχω είναι να είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα που θα παλεύει ο ένας για τον άλλον. Μόνο έτσι θα χαρεί ο κόσμος, αλλά και εμείς οι ίδιοι, το μπάσκετ που θα παίξουμε».

Τι του είπαν ο κόουτς Σπανούλης και ο GM Ζήσης αναφορικά με το τι περιμένουν από τον ίδιο, αλλά και για το όραμα της ομάδας;

«Η αλήθεια είναι ότι δε χρειάστηκε να πω πολλά με τον κόουτς γιατί ξέρει τι παίκτης αλλά και τι άνθρωπος είμαι και εγώ αντίστοιχα ξέρω τι ζητάει απ’ όλους του παίκτες του. Και ο Νίκος ήταν αυτός που έδειξε πόσο με ήθελε στην ομάδα εξαρχής και αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα».

Ο κόσμος του ΑΡΗ υποδέχτηκε με ενθουσιασμό την έλευσή του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Ποιο μήνυμα θέλει να στείλει ο ίδιος;

«Αυτό που θέλω να τους πω είναι ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να βλέπουν τον ΑΡΗ να κερδίζει».