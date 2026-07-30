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«Αυτοκτονία» για την Εθνική Εφήβων: Έχασε μέσα από τα χέρια της την πρόκριση στη 4αδα του Eurobasket

Η Εθνική Εφήβων, προηγήθηκε μέχρι και με 29 πόντους και κρατούσε για 30' λεπτά το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Eurobasket U18, όμως έπειτα από γενικό μπλακ-άουτ στο τέταρτο δεκάλεπτο έχασε μέσα από τα χέρια της την πρόκριση, γνωρίζοντας την ήττα με 69-66 από την Ισπανία.

«Αυτοκτονία» για την Εθνική Εφήβων: Έχασε μέσα από τα χέρια της την πρόκριση στη 4αδα του Eurobasket
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Το όνειρο του Eurobasket U18 έσβησε άδοξα για την Εθνική Εφήβων. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε οδυνηρή στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με την Ισπανία να επιστρέφει από το -29 και με ένα ντεμαράζ στην 4η περίοδο επικράτησε εν τέλει με 69-66.

Η γαλανόλευκη έχασε την ευκαιρία για την τετράδα και πλέον θα παλέψει για την 5η θέση, η οποία δίνει το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο U19 του 2027.

Το ματς

Η ομάδα του Βασίλη Σκροπολίθα μπήκε στο παρκέ με εκπληκτικό ρυθμό, εγκλωβίζοντας πλήρως τη «Ρόχα». Εκμεταλλευόμενη τα διαδοχικά λάθη των Ισπανών, η ελληνική ομάδα επέβαλε τον νόμο της από νωρίς, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +16 (29-13).

Η ανωτερότητα της Εθνικής συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο και με μπροστάρη τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, η διαφορά να εκτοξεύτηκε μέχρι και το +29 (48-19), πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το σκορ στο 48-26.

Στο δεύτερο μέρος, ωστόσο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην. Η αναμενόμενη αντεπίθεση των Ισπανών συνδυάστηκε με μια πρωτοφανή επιθετική... αφλογιστία της Ελλάδας. Η Εθνική έμεινε χωρίς καλάθι στα τελευταία τέσσερα λεπτά της τρίτης περιόδου (59-43), ενώ το επιθετικό μπλακ-άουτ συνεχίστηκε και στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, επιτρέποντας στη «Ρόχα» να πλησιάσει σε μονοψήφια επίπεδα (59-50).

Με την ψυχολογία πλέον με το μέρος τους, οι Ισπανοί ολοκλήρωσαν το απίστευτο comeback, υποχρεώνοντας την ελληνική ομάδα σε έναν από τους πιο οδυνηρούς αποκλεισμούς.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-13, 48-26, 59-43, 66-69

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