«Αυτοκτονία» για την Εθνική Εφήβων: Έχασε μέσα από τα χέρια της την πρόκριση στη 4αδα του Eurobasket

Το όνειρο του Eurobasket U18 έσβησε άδοξα για την Εθνική Εφήβων. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε οδυνηρή στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με την Ισπανία να επιστρέφει από το -29 και με ένα ντεμαράζ στην 4η περίοδο επικράτησε εν τέλει με 69-66.

Η γαλανόλευκη έχασε την ευκαιρία για την τετράδα και πλέον θα παλέψει για την 5η θέση, η οποία δίνει το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο U19 του 2027.

Το ματς

Η ομάδα του Βασίλη Σκροπολίθα μπήκε στο παρκέ με εκπληκτικό ρυθμό, εγκλωβίζοντας πλήρως τη «Ρόχα». Εκμεταλλευόμενη τα διαδοχικά λάθη των Ισπανών, η ελληνική ομάδα επέβαλε τον νόμο της από νωρίς, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +16 (29-13).

Η ανωτερότητα της Εθνικής συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο και με μπροστάρη τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, η διαφορά να εκτοξεύτηκε μέχρι και το +29 (48-19), πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το σκορ στο 48-26.

Στο δεύτερο μέρος, ωστόσο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην. Η αναμενόμενη αντεπίθεση των Ισπανών συνδυάστηκε με μια πρωτοφανή επιθετική... αφλογιστία της Ελλάδας. Η Εθνική έμεινε χωρίς καλάθι στα τελευταία τέσσερα λεπτά της τρίτης περιόδου (59-43), ενώ το επιθετικό μπλακ-άουτ συνεχίστηκε και στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, επιτρέποντας στη «Ρόχα» να πλησιάσει σε μονοψήφια επίπεδα (59-50).

Με την ψυχολογία πλέον με το μέρος τους, οι Ισπανοί ολοκλήρωσαν το απίστευτο comeback, υποχρεώνοντας την ελληνική ομάδα σε έναν από τους πιο οδυνηρούς αποκλεισμούς.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-13, 48-26, 59-43, 66-69