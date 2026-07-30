Στα... μαχαίρια UEFA και FIFA: Ετοιμάζεται μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ του 2030!

Σε μετωπική σύγκρουση με τη FIFA φαίνεται πως οδηγείται η UEFA, καθώς η Αγγλία και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να μποϊκοτάρουν τις διοργανώσεις της παγκόσμιας ομοσπονδίας, εφόσον ο Τζιάνι Ινφαντίνο προχωρήσει το σχέδιό του για την παραχώρηση μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Η απόφαση φέρεται να ελήφθη ομόφωνα κατά τη διάρκεια έκτακτης διαδικτυακής συνάντησης των 55 μελών της UEFA, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή το ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο πλάνο της FIFA, όπως αναφέρουν οι «Times». Εφόσον η συγκεκριμένη στάση υλοποιηθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στο εγχείρημα του Ινφαντίνο και να οδηγήσει ακόμη και στην κατάρρευσή του.

Ο πρόεδρος της FIFA έχει ήδη ενημερώσει τις 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη ότι θα πρέπει να αποφασίσουν έως τις 19 Σεπτεμβρίου εάν θα στηρίξουν την πρόταση, με το οικονομικό σκέλος να αποτελεί βασικό κίνητρο.

Η FIFA υποστηρίζει ότι ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να διατεθεί στις ομοσπονδίες που θα δώσουν τη συγκατάθεσή τους, με το ποσό που θα αντιστοιχεί σε κάθε μία να φτάνει έως και τα 40 εκατομμύρια δολάρια.

Σε περίπτωση που η πρόταση απορριφθεί, οι ομοσπονδίες θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται μέσω του υφιστάμενου προγράμματος «Forward», συνολικού ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η διαφορά, σύμφωνα με το σχέδιο, αγγίζει σχεδόν το 75%, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχει οδηγήσει αρκετούς να κάνουν λόγο για προσπάθεια εξαγοράς της συναίνεσης μέσω οικονομικών κινήτρων.

Οι συνέπειες ενός ευρωπαϊκού μποϊκοτάζ

Η προοπτική διεξαγωγής των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών και γυναικών χωρίς τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων θα αποτελούσε τεράστιο πλήγμα για τη FIFA. Οι επενδυτές που θα καλούνταν να αποκτήσουν μερίδια στη νέα δομή θα έβλεπαν την αξία της επένδυσής τους να περιορίζεται σημαντικά, εφόσον από τις διοργανώσεις απουσίαζαν πολλές από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες του πλανήτη.

Η επόμενη μεγάλη διοργάνωση της FIFA είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2027 στη Βραζιλία, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στις εξελίξεις των επόμενων μηνών.

Τη συνεδρίαση της UEFA συντόνισε ο πρόεδρός της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, με την απόφαση να θεωρείται πιθανό να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες συγκρούσεις στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Αντιδράσεις και από την Ασία

Τα σχέδια του Ινφαντίνο δεν έχουν προκαλέσει αντιδράσεις μόνο στην Ευρώπη. Σημαντικό πλήγμα δέχθηκε το πλάνο και από την Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC).

Ο πρόεδρός της, Σεΐχης Σαλμάν, απέστειλε επιστολή στις 47 ομοσπονδίες-μέλη, εκφράζοντας την «έντονη ανησυχία και απογοήτευσή» του για την απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης από την πλευρά της FIFA.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται πως μονομερείς αποφάσεις αυτού του μεγέθους κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται το ηπειρωτικό ποδόσφαιρο, όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η διαφάνεια. Παράλληλα, τονίζεται πως μία τόσο σημαντική πρωτοβουλία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη στήριξη όλων των συνομοσπονδιών.

Κριτική στην πρόταση έχει ασκήσει και η ηγεσία της Concacaf, η οποία εκπροσωπεί 41 χώρες από τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, αλλά και την Καραϊβική.