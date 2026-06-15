Ράφα Μιρ: Καταδικάστηκε σε 8,5 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική επίθεση!

Βαρύς ο πέλεκυς της δικαιοσύνης για τον Ράφα Μιρ, με τον πρώην επιθετικό της Σεβίλλης να καταδικάζεται σε ποινή κάθειρξης οκτώμισι ετών για σεξουαλική επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Ράφα Μιρ: Καταδικάστηκε σε 8,5 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική επίθεση!
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Σε σοκ βρίσκεται το ισπανικό ποδόσφαιρο, με το Επαρχιακό Δικαστήριο της Βαλένθια να καταδικάζει τον επιθετικό της Έλτσε, Ράφα Μιρ, σε συνολική ποινή φυλάκισης 8 ετών και 6 μηνών, έχοντας κριθεί ένοχος για υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε τη Δευτέρα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Περιφέρειας της Βαλένθια, με την τελική έκβαση της ποινής να μην έχει τελεσιδικήσει καθώς οι δικηγόροι του παίκτη διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση.

Σύμφωνα με τη «Marca», το δικαστήριο εξέτασε λεπτομερώς τα στοιχεία και έκρινε τον επιθετικό της Έλτσε ένοχο για δύο αδικήματα:

  • 7 χρόνια κάθειρξη για το αδίκημα της σεξουαλικής επίθεσης.
  • 18 μήνες φυλάκιση για την πρόκληση σωματικών βλαβών.

Παράλληλα, στον Μιρ επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης του θύματος σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων για τα επόμενα δέκα χρόνια, ενώ επίσης θα πρέπει να καταβάλλει χρηματική ποινή η οποία ανέρχεται σε 14.000 ευρώ για τις σωματικές βλάβες και επιπλέον 50.000 ευρώ ως ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη.

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