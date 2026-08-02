NBA: Οι Σέλτικς εξετάζουν το «μπαμ» με τον Στεφ Κάρι

Στο προσκήνιο βρίσκεται ένα ιδιαίτερα ηχηρό μεταγραφικό σενάριο στο ΝΒΑ, καθώς οι Μπόστον Σέλτικς εμφανίζονται να εξετάζουν την περίπτωση του Στεφ Κάρι.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά Μέσα, οι πληροφορίες που θέλουν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς να σχεδιάζουν ήδη την επόμενη ημέρα, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού ρόστερ με νέα πρόσωπα, έχουν προκαλέσει έντονη κινητικότητα στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Οι Σέλτικς φέρονται να είναι από τις πρώτες ομάδες που αντέδρασαν στις συγκεκριμένες εξελίξεις, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτηση του Στεφ Κάρι.

Εφόσον ένα τέτοιο σενάριο πάρει τελικά «σάρκα και οστά», πρόκειται για μία εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στο ΝΒΑ.