Ορμπελίν Πινέδα: Σοκαριστικός τραυματισμός - Αντίπαλος του έσκισε το πόδι (σκληρές εικόνες)
Ο Ορμπελίν Πινέδα αποχώρησε τραυματίας από τη νίκη της Μοντερέι επί της Άτλας, έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα του Ντουκ που οδήγησε και στην αποβολή του.
Η Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα πανηγύρισε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-0 απέναντι στην Άτλας, καταγράφοντας τη δεύτερη επιτυχία της στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.
Ωστόσο, το παιχνίδι σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος αγωνίστηκε για 75 λεπτά πριν αποχωρήσει, έπειτα από ένα ιδιαίτερα σκληρό μαρκάρισμα.
Ο Ντουκ μπήκε με μεγάλη δύναμη πάνω στον πρώην μέσο της ΑΕΚ, ανατρέποντάς τον και προκαλώντας του βαθύ τραύμα στο δεξί καλάμι. Η επέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα, ενώ ο Πινέδα χρειάστηκε να γίνει αλλαγή.
Το χτύπημα άφησε εμφανές και βαθύ τραύμα στο πόδι του Μεξικανού μέσου, με τις εικόνες από τη φάση να προκαλούν έντονο προβληματισμό.