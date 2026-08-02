· Μοντερέι

Ορμπελίν Πινέδα: Σοκαριστικός τραυματισμός - Αντίπαλος του έσκισε το πόδι (σκληρές εικόνες)

Ο Ορμπελίν Πινέδα αποχώρησε τραυματίας από τη νίκη της Μοντερέι επί της Άτλας, έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα του Ντουκ που οδήγησε και στην αποβολή του.

Ορμπελίν Πινέδα: Σοκαριστικός τραυματισμός - Αντίπαλος του έσκισε το πόδι (σκληρές εικόνες)
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Η Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα πανηγύρισε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-0 απέναντι στην Άτλας, καταγράφοντας τη δεύτερη επιτυχία της στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, το παιχνίδι σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος αγωνίστηκε για 75 λεπτά πριν αποχωρήσει, έπειτα από ένα ιδιαίτερα σκληρό μαρκάρισμα.

Ο Ντουκ μπήκε με μεγάλη δύναμη πάνω στον πρώην μέσο της ΑΕΚ, ανατρέποντάς τον και προκαλώντας του βαθύ τραύμα στο δεξί καλάμι. Η επέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα, ενώ ο Πινέδα χρειάστηκε να γίνει αλλαγή.

Το χτύπημα άφησε εμφανές και βαθύ τραύμα στο πόδι του Μεξικανού μέσου, με τις εικόνες από τη φάση να προκαλούν έντονο προβληματισμό.

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Ο άσχημος τραυματισμός του Ορμπελίν Πινέδα στο πόδι

Instagram / Orbelin Pineda
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