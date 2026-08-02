Ολυμπιακός: Οι τελικές αποφάσεις Μεντιλίμπαρ για Ναϊμέγκεν - Ποιες θέσεις «παίζονται»

Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για την πρώτη αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, με την προετοιμασία να βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να καταστρώνει τα τελευταία του πλάνα για την αρχική ενδεκάδα.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την ολλανδική ομάδα το βράδυ της Τρίτης (04/08, 21:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με αρκετές θέσεις να θεωρούνται δεδομένες, αλλά και ορισμένα ερωτηματικά να παραμένουν ανοιχτά.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να ξεκινήσει ο Πόποβιτς, με τον Μπρούνο να καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Πιρόλα να έχει προβάδισμα για τη θέση του αριστερού στόπερ. Δίπλα του πιθανότερος εμφανίζεται ο Σμαΐλοβιτς, καθώς ο Ρέτσος έχει χάσει προπονήσεις, ενώ για τη θέση του δεξιού μπακ η επιλογή φαίνεται να περιορίζεται μεταξύ των Μαφέο και Σάλιακα.

Τα περισσότερα ερωτήματα εντοπίζονται στη μεσαία γραμμή. Ο Μουζακίτης μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι η μοναδική σίγουρη επιλογή, με τον παίκτη που θα τον πλαισιώσει να παραμένει ανοιχτό ζήτημα. Ο Γκαρθία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, χωρίς όμως να υπάρχει οριστική απόφαση.

Ο Σιπιόνι έχει επιστρέψει στις προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες, αλλά προέρχεται επίσης από απουσίες, ενώ ο Έσε δύσκολα θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Παράλληλα, υπάρχει και η λύση του Τσικίνιο στη θέση του «8», την οποία έχει δοκιμάσει κατά διαστήματα ο Βάσκος τεχνικός, χωρίς όμως να την επιλέγει συχνά.

Στα άκρα της επίθεσης προβάδισμα έχουν οι Ζέλσον και Ροντινέι, ενώ στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να ξεκινήσει ο Ελ Κααμπί. Για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, ο Τσικίνιο αποτελεί την πρώτη επιλογή εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί στον άξονα. Διαφορετικά, υπάρχουν οι λύσεις του Γκουστάβο Σα, ακόμη και του Φορτούνη, με τον Ζότα Σίλβα να συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες, καθώς υπολογίζεται και ως εναλλακτική επιλογή για την κορυφή της επίθεσης.