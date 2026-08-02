ΠΑΟΚ: Άρνηση στη Ρόμα για Κωνσταντέλια - Περιμένει Μικελμπρενσί

Ο ΠΑΟΚ δεν αλλάζει στάση απέναντι στο ενδιαφέρον της Ρόμα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, την ώρα που βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γουιλιάμ Μικελμπρενσί, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι «ασπρόμαυροι» δεν έχουν πρόθεση να μπουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παραχώρηση του διεθνούς μεσοεπιθετικού, ο οποίος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου.

Τα ιταλικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Ρόμα, έπειτα από τις εμφανίσεις του 23χρονου ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί ξεκάθαρη θέση και να μην εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησής του.

Την ίδια στιγμή, ο «Δικέφαλος του Βορρά» προχωρά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γουιλιάμ Μικελμπρενσί. Ο 22χρονος Γάλλος δεξιός μπακ έχει συμφωνήσει με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και αναμένεται έως τη Δευτέρα στην πόλη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Η απόκτησή του έχει στόχο να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στο δεξί άκρο της άμυνας, όπου την περασμένη σεζόν βασική επιλογή αποτέλεσε ο Τζόντζο Κένι. Παράλληλα, ο Μικελμπρενσί έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε ολόκληρη τη δεξιά πλευρά, προσφέροντας επιπλέον λύσεις και σε πιο επιθετικούς ρόλους.

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Ο νεαρός αμυντικός αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Μετς, ενώ το 2022 μεταγράφηκε στο Αμβούργο. Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε 26 συμμετοχές στην Bundesliga, καταγράφοντας τέσσερις ασίστ και συνολικά 1.372 λεπτά συμμετοχής.