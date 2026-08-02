Μύκονος: Οι «γίγαντες» του NBA και της EuroLeague Rudy Gobert και Vincent Poirier στα Ματογιάννια

Oι δύο Γάλλοι μπασκετμπολίστες βρέθηκαν στο νησί λίγο πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν

Μύκονος: Οι «γίγαντες» του NBA και της EuroLeague Rudy Gobert και Vincent Poirier στα Ματογιάννια
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Η Μύκονος εξακολουθεί να αποτελεί αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό για αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ και, αυτή τη φορά, στο νησί βρέθηκαν δύο από τους κορυφαίους Γάλλους σέντερ, ο Rudy Gobert και ο Vincent Poirier.

Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, ο σέντερ των Minnesota Timberwolves και ο πρώην άσος της Αναντολού Εφές πραγματοποίησαν βραδινή βόλτα στα κοσμοπολίτικα Ματογιάννια, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα του νησιού.

Όπως μεταδίδει το Mykonos Live TV, οι δύο αθλητές δεν πέρασαν απαρατήρητοι από κατοίκους και επισκέπτες. Με ύψος 2,16 μέτρα ο Rudy Gobert και 2,13 μέτρα ο Vincent Poirier ξεχώριζαν μέσα στο πλήθος, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στα Ματογιάννια.

Οι δύο Γάλλοι παρέμειναν για αρκετή ώρα στην περιοχή, κάνοντας τη βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια λίγο πριν επιστρέψουν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

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