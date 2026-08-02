· Λος Άντζελες Λέικερς

Καρλάιλ για Ντόντσιτς: «Είναι ο πιο ξεχωριστός παίκτης με τον οποίο έχω συνεργαστεί»

Ο Ρικ Καρλάιλ, προπονητής των Ιντιάνα Πέισερς, που συνεργάστηκε με τον Λούκα Ντόντσιτς στους Μάβερικς, αποθέωσε τον Σλοβένο σταρ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πιο ξεχωριστό παίκτη που έχει προπονήσει στην καριέρα του.

Καρλάιλ για Ντόντσιτς: «Είναι ο πιο ξεχωριστός παίκτης με τον οποίο έχω συνεργαστεί»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει πλέον τον απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο στους Λος Άντζελες Λέικερς μετά την αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τον Σλοβένο σούπερ σταρ να καλείται να οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή. Ο Ρικ Καρλάιλ, που είχε συνεργαστεί μαζί του στα πρώτα χρόνια της καριέρας του στο NBA, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τις ικανότητές του.

Ο νυν προπονητής των Ιντιάνα Πέισερς είχε τον Ντόντσιτς υπό τις οδηγίες του για τρεις σεζόν στους Ντάλας Μάβερικς, στα πρώτα του βήματα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Μιλώντας στο podcast «The Draymond Green Show», ο Καρλάιλ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον 27χρονο γκαρντ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πιο ξεχωριστό παίκτη με τον οποίο έχει συνεργαστεί στην προπονητική του καριέρα.

Όσα δήλωσε ο Καρλάιλ:

«Το είπα και μέσα στη χρονιά. Από πλευράς ταλέντου, ικανοτήτων και γενικότερα όσων μπορεί να προσφέρει στο παιχνίδι, είναι ο πιο ξεχωριστός παίκτης με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ. Είναι απλά τόσο καλός. Και είναι... δολοφόνος στον ανταγωνισμό. Ένας πραγματικός μαχητής που θέλει πάντα να κερδίζει.

Βάλτε τους σωστούς παίκτες γύρω του και προκαλώ οποιονδήποτε να βρει τρόπο να τον νικήσει. Είναι πανέξυπνος, γνωρίζει κάθε μικρή λεπτομέρεια του παιχνιδιού και ξέρει πώς να κερδίζει».

COMMENTS
LATEST NEWS
11:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία: Παροξυσμός για Ζιντάν - Sold out το πρώτο εντός με Ιταλία

11:05 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Σεντ Τρούιντεν: Πού θα δείτε το τελευταίο φιλικό της Ένωσης στην Ολλανδία

10:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

MLS: Εντός έδρας ντεμπούτο Λεβαντόφσκι με δύο γκολ κόντρα στην Σάρλοτ του Μπιέλ

10:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ορμπελίν Πινέδα: Σοκαριστικός τραυματισμός - Αντίπαλος του έσκισε το πόδι (σκληρές εικόνες)

10:18 NBA

NBA: Οι Σέλτικς εξετάζουν το «μπαμ» με τον Στεφ Κάρι

09:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Απίστευτη αποθέωση στην Αγγλία - «Γιατί τον Βινίσιους; Έτοιμος να ηγηθεί ο Τζόλης»

09:39 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Οι τελικές αποφάσεις Μεντιλίμπαρ για Ναϊμέγκεν - Ποιες θέσεις «παίζονται»

09:27 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Αυτό είναι το deal για Βιτάλις - Τα δεδομένα για Κόστιτς

09:15 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Άρνηση στη Ρόμα για Κωνσταντέλια - Περιμένει Μικελμπρενσί

08:47 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (02/08) - «Φέρνει Βίταλις, φουλ για Κόστιτς»

08:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η αναγέννηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή και το μεγάλο στοίχημα της Εθνικής

07:29 NBA

Καρλάιλ για Ντόντσιτς: «Είναι ο πιο ξεχωριστός παίκτης με τον οποίο έχω συνεργαστεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας