Καρλάιλ για Ντόντσιτς: «Είναι ο πιο ξεχωριστός παίκτης με τον οποίο έχω συνεργαστεί»

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει πλέον τον απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο στους Λος Άντζελες Λέικερς μετά την αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τον Σλοβένο σούπερ σταρ να καλείται να οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή. Ο Ρικ Καρλάιλ, που είχε συνεργαστεί μαζί του στα πρώτα χρόνια της καριέρας του στο NBA, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τις ικανότητές του.

Ο νυν προπονητής των Ιντιάνα Πέισερς είχε τον Ντόντσιτς υπό τις οδηγίες του για τρεις σεζόν στους Ντάλας Μάβερικς, στα πρώτα του βήματα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Μιλώντας στο podcast «The Draymond Green Show», ο Καρλάιλ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον 27χρονο γκαρντ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πιο ξεχωριστό παίκτη με τον οποίο έχει συνεργαστεί στην προπονητική του καριέρα.

Όσα δήλωσε ο Καρλάιλ:

«Το είπα και μέσα στη χρονιά. Από πλευράς ταλέντου, ικανοτήτων και γενικότερα όσων μπορεί να προσφέρει στο παιχνίδι, είναι ο πιο ξεχωριστός παίκτης με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ. Είναι απλά τόσο καλός. Και είναι... δολοφόνος στον ανταγωνισμό. Ένας πραγματικός μαχητής που θέλει πάντα να κερδίζει.

Βάλτε τους σωστούς παίκτες γύρω του και προκαλώ οποιονδήποτε να βρει τρόπο να τον νικήσει. Είναι πανέξυπνος, γνωρίζει κάθε μικρή λεπτομέρεια του παιχνιδιού και ξέρει πώς να κερδίζει».