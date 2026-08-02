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Η αναγέννηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή και το μεγάλο στοίχημα της Εθνικής

Το φετινό καλοκαίρι αποδεικνύει πως το ελληνικό ποδόσφαιρο βιώνει μια πρωτοφανή αλλαγή. Τα «ελληνόπουλα» σαρώνουν τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλάζουν επίπεδο και η Εθνική ομάδα καλείται να εξαργυρώσει αυτή την πρωτοφανή υπεραξία στον δρόμο της επιστροφής στις μεγάλες διοργανώσεις.

Γιάννης Χονδρός

Η αναγέννηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή και το μεγάλο στοίχημα της Εθνικής
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Αν κάτι γίνεται απόλυτα σαφές στο φετινό μεταγραφικό παζαρί, είναι πως το στάτους του Έλληνα ποδοσφαιριστή έχει περάσει σε άλλο... level. Συνολικά έχουν δαπανηθεί κοντά στα 100 εκατομμύρια για Έλληνες παίκτες την ώρα που γράφεται αυτό το κείμενο. Ο Χρήστος Τζόλης στην Πρωταθλήτρια Αγγλίας Άρσεναλ, Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στη Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στη Ρόμα του Champions League και ο Κωνσταντής Τζολάκης στην Premier League για λογαριασμό της Χαλ.

Οι εποχές που οι διεθνείς μας αναζητούσαν δειλά μια ευκαιρία στο εξωτερικό ή συμβιβάζονταν με δεύτερες επιλογές ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Σήμερα, τα κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ επενδύουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να εντάξουν στο δυναμικό τους το... ελληνικό ταλέντο, αναγνωρίζοντας την ποιότητά του και κυρίως το potential. Ο Έλληνας διαθέτει αστείρευτο ταλέντο και πια... κοστίζει και παραπάνω.

Δεν είναι λίγοι οι «Έλληνες του εξωτερικού» που η παρουσία τους σε κορυφαία πρωταθλήματα του πλανήτη είναι πρωταγωνιστική. Από την Premier League και τη Liga Portugal, μέχρι τη Serie A και την Bundesliga, τα ελληνόπουλα δεν συμπληρώνουν απλώς τα ρόστερ. Έχουν κομβικό ρόλο, προσαρμόζονται στους πιο απαιτητικούς ρυθμούς του σύγχρονου ποδοσφαίρου και αποκτούν παραστάσεις από το ανώτατο επίπεδο του Champions League και του πρωταθλητισμού.

Αυτή η αλλαγή επιπέδου έχει άμεσο αντίκτυπο και στην Εθνική ομάδα.

Φανταστείτε απλώς πως τις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης» για το Nations League, τα βασικά μας εξτρέμ θα αγωνίζονται σε Άρσεναλ και Ντόρτμουντ (Τζόλης - Καρέτσας), τα ακραία μπακ σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Λίβερπουλ (Βαγιαννίδης - Τσιμίκας) και ο «ενδεκαδάτος» στράικερ, Βαγγέλης Παυλίδης βασικός και αναντικατάστατος στη Μπενφίκα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει μπροστά του μια μοναδική ευκαιρία: να μπολιάσει το ταλέντο και τις εμπειρίες των παικτών από τα κορυφαία πρωταθλήματα και να χτίσει ένα σύνολο με ευρωπαϊκό αέρα, αυτοπεποίθηση και κυρίως νοοτροπία νικητή.

Όταν οι παίκτες σου πρωταγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο, η πρόκριση στις μεγάλες διοργανώσεις δεν αποτελεί απλώς ένα... όνειρο 12ετιας και βάλε, αλλά τον μοναδικό αποδεκτό στόχο. Η γενιά αυτή έχει όλα τα φόντα να επαναφέρει τη «γαλανόλευκη» εκεί που ανήκει.

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