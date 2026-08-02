Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (02/08) - «Φέρνει Βίταλις, φουλ για Κόστιτς»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής (02/08). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (02/08) - «Φέρνει Βίταλις, φουλ για Κόστιτς»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διπλό μεταγραφικό… χτύπημα ετοιμάζει η ΑΕΚ, καθώς «Φέρνει Βίταλις, φουλ για Κόστιτς», με τον Ούγγρο να ετοιμάζεται να έρθει στην Αθήνα και τον πρώην άσο της Γιουβέντους να εμφανίζεται θετικός για την Ένωση.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός θέλει «Εξτρέμ για βασικός» μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Παύλου Παντελίδη, ενώ ο Ολυμπιακός πάει «Με Ζότα κρυφό όπλο».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

COMMENTS
LATEST NEWS
11:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία: Παροξυσμός για Ζιντάν - Sold out το πρώτο εντός με Ιταλία

11:05 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Σεντ Τρούιντεν: Πού θα δείτε το τελευταίο φιλικό της Ένωσης στην Ολλανδία

10:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

MLS: Εντός έδρας ντεμπούτο Λεβαντόφσκι με δύο γκολ κόντρα στην Σάρλοτ του Μπιέλ

10:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ορμπελίν Πινέδα: Σοκαριστικός τραυματισμός - Αντίπαλος του έσκισε το πόδι (σκληρές εικόνες)

10:18 NBA

NBA: Οι Σέλτικς εξετάζουν το «μπαμ» με τον Στεφ Κάρι

09:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Απίστευτη αποθέωση στην Αγγλία - «Γιατί τον Βινίσιους; Έτοιμος να ηγηθεί ο Τζόλης»

09:39 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Οι τελικές αποφάσεις Μεντιλίμπαρ για Ναϊμέγκεν - Ποιες θέσεις «παίζονται»

09:27 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Αυτό είναι το deal για Βιτάλις - Τα δεδομένα για Κόστιτς

09:15 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Άρνηση στη Ρόμα για Κωνσταντέλια - Περιμένει Μικελμπρενσί

08:47 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (02/08) - «Φέρνει Βίταλις, φουλ για Κόστιτς»

08:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η αναγέννηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή και το μεγάλο στοίχημα της Εθνικής

07:29 NBA

Καρλάιλ για Ντόντσιτς: «Είναι ο πιο ξεχωριστός παίκτης με τον οποίο έχω συνεργαστεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας