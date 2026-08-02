Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (02/08) - «Φέρνει Βίταλις, φουλ για Κόστιτς»

Διπλό μεταγραφικό… χτύπημα ετοιμάζει η ΑΕΚ, καθώς «Φέρνει Βίταλις, φουλ για Κόστιτς», με τον Ούγγρο να ετοιμάζεται να έρθει στην Αθήνα και τον πρώην άσο της Γιουβέντους να εμφανίζεται θετικός για την Ένωση.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός θέλει «Εξτρέμ για βασικός» μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Παύλου Παντελίδη, ενώ ο Ολυμπιακός πάει «Με Ζότα κρυφό όπλο».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων