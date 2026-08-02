Άρσεναλ: Απίστευτη αποθέωση στην Αγγλία - «Γιατί τον Βινίσιους; Έτοιμος να ηγηθεί ο Τζόλης»

Ο Χρήστος Τζόλης έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με το ξεκίνημά του στην Άρσεναλ, με την εμφάνισή του στο φιλικό απέναντι στην Τζιρόνα να προκαλεί ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τα βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης και τους φιλάθλους των «Κανονιέρηδων».

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του ως βασικός στην ευρεία νίκη της Άρσεναλ με 4-1, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις. Στο 30ό λεπτό πέτυχε και το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα, όταν με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή διαμόρφωσε το 2-0.

Η εμφάνισή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τον αγγλικό Τύπο. Η «Sun» σχολίασε χαρακτηριστικά: «Γιατί να ξοδευτούν εκατομμύρια για τον Βινίσιους όταν ο Τζόλης δείχνει έτοιμος να ηγηθεί στην επίθεση της Άρσεναλ;», συνδέοντας την παρουσία του Έλληνα άσου με τα μεταγραφικά σενάρια που αφορούν τον Βραζιλιάνο.

Από την πλευρά του, το BBC, στην ανάλυση της αναμέτρησης, στάθηκε στην πρώτη εμφάνιση του Τζόλη με τη φανέλα της Άρσεναλ, επισημαίνοντας ότι ο διεθνής εξτρέμ αποκτήθηκε για να καλύψει το κενό του Λεάντρο Τροσάρ μετά τη μεταγραφή του στην Μπεσίκτας. Παράλληλα, έκανε αναφορά στο γκολ του 24χρονου, περιγράφοντας την προσωπική του ενέργεια και το χαμηλό σουτ που κατέληξε στα δίχτυα.

Αποθεωτικό ήταν και το δημοσίευμα της «Daily Mail», η οποία είχε ως κεντρικό τίτλο: «Ο Χρήστος Τζόλης έκλεψε την παράσταση».

Την ίδια στιγμή, τα μεταγραφικά σενάρια γύρω από τον Βινίσιους Τζούνιορ παραμένουν στο προσκήνιο. Σύμφωνα με την «Telegraph», η Άρσεναλ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Βραζιλιάνο και ετοιμάζει επίσημη πρόταση προς τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, η εικόνα του Τζόλη στο πρώτο του παιχνίδι οδήγησε αρκετούς στην Αγγλία να αναρωτηθούν αν υπάρχει πραγματικά ανάγκη για μία τόσο δαπανηρή μεταγραφή.

Οι εμφανίσεις του Έλληνα μεσοεπιθετικού έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό, με αρκετούς αναλυτές και φιλάθλους να υποστηρίζουν ότι τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την απόκτησή του από την Κλαμπ Μπριζ αποδεικνύονται ήδη απολύτως δικαιολογημένα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ένταση που βγάζει στο παιχνίδι του, στην πίεση που ασκεί στους αντιπάλους και στη διάθεσή του να συμμετέχει σε κάθε φάση.

Υποκλίθηκε και ο Αρτέτα

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Χρήστο Τζόλη και ο Μικέλ Αρτέτα μετά το τέλος της αναμέτρησης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα που παρουσίασε ο Έλληνας εξτρέμ στο πρώτο του παιχνίδι με την ομάδα.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί του. Πρώτα απ' όλα, με τον τρόπο που έχει προσαρμοστεί στην ομάδα. Η σύνδεση που έχει με τους συμπαίκτες του είναι εντυπωσιακή.

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Πιστεύω ότι θα τον αγαπήσετε όλοι. Είναι ένας πολύ άμεσος ποδοσφαιριστής και δεν χάνει ποτέ από τα μάτια του την μπάλα. Έχει αρκετές ομοιότητες με τον Τροσάρ, κυρίως στους χώρους που μπορεί να δημιουργήσει.

Πάνω απ' όλα, όμως, ξεχωρίζει η διάθεσή του για δουλειά. Είναι αποφασισμένος να αποδεικνύει την αξία του σε κάθε προπόνηση. Ήταν όνειρό του να βρίσκεται εδώ και εμείς θέλουμε να τον βοηθήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Άρσεναλ.