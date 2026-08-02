Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι υπέγραψε με δύο τέρματα την ανατροπή του Σικάγο Φάιρ απέναντι στη Σάρλοτ, στο πρώτο του παιχνίδι μπροστά στο κοινό της νέας του ομάδας.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο το εντός έδρας ντεμπούτο του με τη φανέλα του Σικάγο Φάιρ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σάρλοτ FC, χάρη σε δύο προσωπικά τέρματα.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν πρώτοι το προβάδισμα, με τον Πεπ Μπιέλ, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού που αγωνίζεται στο MLS από τον Αύγουστο του 2024, να βρίσκει δίχτυα και να κάνει το 1-0.

Η απάντηση του Λεβαντόφσκι ήταν άμεση. Ο Πολωνός επιθετικός χρειάστηκε μόλις 20 λεπτά στο πρώτο του παιχνίδι μπροστά στους φιλάθλους του Soldier Field για να σημειώσει το πρώτο του γκολ με το Σικάγο, ισοφαρίζοντας με δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής.

Στο δεύτερο μέρος, ο έμπειρος φορ εμφανίστηκε ξανά στο κατάλληλο σημείο και με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας στο Σικάγο Φάιρ τη νίκη με 2-1.

Putting on a show for the Fire fans 🔥 pic.twitter.com/iWnJFI4rta — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 2, 2026

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας, Γκρεγκ Μπερχάλτερ, εξήρε την ποιότητα, την ποδοσφαιρική αντίληψη και την αποτελεσματικότητα του Λεβαντόφσκι μέσα στην περιοχή, εκφράζοντας την αισιοδοξία του πως αυτή ήταν μόνο η αρχή.

Από την πλευρά του, ο Πολωνός επιθετικός δήλωσε ότι περίμενε με ανυπομονησία το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα, ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος τόσο από τη ζωή στο Σικάγο όσο και από την υποδοχή που έχει λάβει από τον σύλλογο.

Με τα δύο γκολ που σημείωσε, ο Λεβαντόφσκι έγινε μόλις ο τέταρτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Σικάγο Φάιρ που σκοράρει δύο φορές στο εντός έδρας ντεμπούτο του, επιβεβαιώνοντας από την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο κοινό της ομάδας την εκτελεστική του ποιότητα.