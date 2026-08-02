Γαλλία: Παροξυσμός για Ζιντάν - Sold out το πρώτο εντός με Ιταλία

Με εντυπωσιακή ανταπόκριση από τον κόσμο θα συνοδευτεί το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ζινεντίν Ζιντάν ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, καθώς τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Ιταλία έγιναν ανάρπαστα μέσα σε λίγες ώρες.

Ο Ζιντάν ανέλαβε πρόσφατα και επίσημα την τεχνική ηγεσία των «μπλε», διαδεχόμενος τον Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

Ο θρυλικός Γάλλος ετοιμάζεται πλέον για την πρώτη του παρουσία στον πάγκο της εθνικής, με το ντεμπούτο του να είναι προγραμματισμένο για τις 25 Σεπτεμβρίου στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τουρκία, για την πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Nations League 2026-’27. Στις 28 Σεπτεμβρίου ακολουθεί το παιχνίδι με το Βέλγιο εκτός έδρας, ενώ στις 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει το πρώτο του εντός έδρας ματς απέναντι στην Ιταλία, στο Stade de France.

Το ενδιαφέρον των Γάλλων φιλάθλων για την επιστροφή του «Ζιζού» στην εθνική ομάδα από τη θέση του προπονητή αποτυπώθηκε και στη ζήτηση των εισιτηρίων, καθώς αυτά εξαντλήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα για την αναμέτρηση με την Ιταλία. Ανάλογη είναι η κινητικότητα και για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με το Βέλγιο.

Οι τιμές των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τους Βέλγους κυμαίνονται από 30 έως 175 ευρώ, χωρίς αυτό να επηρεάζει το ενδιαφέρον του κόσμου, που περιμένει με ανυπομονησία να δει τον Ζινεντίν Ζιντάν να καθοδηγεί τους «Μπλε».