· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Απόβαση στην Σόφια - Με 1.600 οπαδούς κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στη Σόφια για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948, με τους «πράσινους» να έχουν εξασφαλίσει ήδη 1.600 εισιτήρια.

Παναθηναϊκός: Απόβαση στην Σόφια - Με 1.600 οπαδούς κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του την πρόκριση απέναντι στην Πάκσι και πλέον στρέφει την προσοχή του στις δύο αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 11 Αυγούστου στο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να ετοιμάζονται για δυναμική παρουσία στη βουλγαρική πρωτεύουσα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κάνγκουα: «Η πρώτη επαφή έγινε πριν 3-4 μήνες, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ»

Η μικρή απόσταση από την Ελλάδα, αλλά και η δυνατότητα μετακίνησης οδικώς, δημιουργούν τις συνθήκες για σημαντική στήριξη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο εκτός έδρας παιχνίδι.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη εξασφαλίσει 1.600 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για μεγαλύτερη διάθεση σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί αυξημένη ζήτηση.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού από τη Μακεδονία, καθώς το ταξίδι μέχρι τη Σόφια είναι πιο εύκολο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές μετακινήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στο πλευρό του Παντελίδη ο Αλαφούζος - Πόσο θα πάρει η αποκατάστασή του

Οι τιμές των εισιτηρίων εκτιμάται ότι θα βρίσκονται μεταξύ 20 και 25 ευρώ, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάθεσή τους αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά την πρώτη αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ.

Παρά το γεγονός ότι η αναμέτρηση διεξάγεται μέσα στον Αύγουστο, όλα δείχνουν πως ο Παναθηναϊκός θα έχει σημαντική υποστήριξη από την εξέδρα στη μάχη για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Conference League.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live: ΑΕΚ - Σεντ Τρούιντεν

14:49 EUROPA LEAGUE

Αντίπαλος ΠΑΟΚ: Κινείται για ενίσχυση στην επίθεση η Άντερλεχτ

14:48 NBA

Γιαμπουσέλε: «Εγώ αποφάσισα να φύγω από τους Νικς»

14:26 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Σενάρια αποχώρησης για Τσιριβέγια - Τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες

14:19 ΣΠΟΡ

Η κλήρωση του Τσιτσιπά στο κυρίως ταμπλό του Μόντρεαλ

14:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Βασικός ο Μάγιερ κόντρα στην Σεντ Τρούιντεν

13:54 SUPER LEAGUE

«Δυνατά για Μπραγκάνσα ο Ολυμπιακός»

13:40 EUROLEAGUE

«Επαφές της Βαλένθια με τον Μπρουκς»

13:29 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία ενόψει ΤΣΣΚΑ 1948 - Πρώτη προπόνηση για Κάνγκουα

13:10 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Το μήνυμα στον Κουλιεράκη για τη μεταγραφή του στη Ρόμα

12:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χαλ: Γι’ αυτό καθυστερεί η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό

12:35 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: «Τελειώνει» ο Ουόκαπ - Πλησιάζει στη Ντουμπάι BC ο Τεξανός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας