Παναθηναϊκός: Απόβαση στην Σόφια - Με 1.600 οπαδούς κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του την πρόκριση απέναντι στην Πάκσι και πλέον στρέφει την προσοχή του στις δύο αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 11 Αυγούστου στο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να ετοιμάζονται για δυναμική παρουσία στη βουλγαρική πρωτεύουσα.

Η μικρή απόσταση από την Ελλάδα, αλλά και η δυνατότητα μετακίνησης οδικώς, δημιουργούν τις συνθήκες για σημαντική στήριξη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο εκτός έδρας παιχνίδι.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη εξασφαλίσει 1.600 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για μεγαλύτερη διάθεση σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί αυξημένη ζήτηση.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού από τη Μακεδονία, καθώς το ταξίδι μέχρι τη Σόφια είναι πιο εύκολο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές μετακινήσεις.

Οι τιμές των εισιτηρίων εκτιμάται ότι θα βρίσκονται μεταξύ 20 και 25 ευρώ, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάθεσή τους αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά την πρώτη αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ.

Παρά το γεγονός ότι η αναμέτρηση διεξάγεται μέσα στον Αύγουστο, όλα δείχνουν πως ο Παναθηναϊκός θα έχει σημαντική υποστήριξη από την εξέδρα στη μάχη για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Conference League.