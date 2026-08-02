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Ολυμπιακός: «Τελειώνει» ο Ουόκαπ - Πλησιάζει στη Ντουμπάι BC ο Τεξανός

Προς το… τέλος φαίνεται πως οδηγείται το «σίριαλ» με τον διεθνή γκαρντ της Εθνικής Ελλάδας από το Τέξας για τον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός: «Τελειώνει» ο Ουόκαπ - Πλησιάζει στη Ντουμπάι BC ο Τεξανός
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Το σίριαλ γύρω από το μέλλον του Τόμας Ουόκαπ φαίνεται πως μπαίνει στην τελική του ευθεία, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του «Φωτός», ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στην Ντουμπάι BC.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, ο Τεξανός άσος, που είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, έχει πάρει τον δρόμο για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την ομάδα της Ντουμπάι BC να αναμένεται να αυξήσει την προσφορά της προς τον Ολυμπιακό, προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία για την απόκτησή του.

Το κλίμα ανάμεσα στον Ουόκαπ και τους «ερυθρόλευκους» φαίνεται πως έχει αλλάξει, με το δημοσίευμα να κάνει λόγο για ρήξη στις σχέσεις των δύο πλευρών και την υπόθεση να οδηγείται προς λύση.

Υπενθυμίζεται πως η Ντουμπάι BC έχει ήδη καταθέσει δύο προτάσεις στον Ολυμπιακό, οι οποίες κρίθηκαν χαμηλές και απορρίφθηκαν από την ελληνική ομάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με το «Φως», οι άνθρωποι της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναμένεται να επιστρέψουν με νέα βελτιωμένη πρόταση, ώστε να υπάρξει συμφωνία.

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