ΠΑΟΚ: Το μήνυμα στον Κουλιεράκη για τη μεταγραφή του στη Ρόμα

Ο ΠΑΟΚ έστειλε το δικό του μήνυμα στον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη για τη μεταγραφή του στη Ρόμα, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για την εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες του συλλόγου.

Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός αποτελεί και επίσημα πλέον παίκτη της Ρόμα, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να δημοσιεύει την ανακοίνωση των «τζαλορόσι» και να συνοδεύει την ανάρτησή της με το μήνυμα: «Περήφανοι όταν τα παιδιά μας προοδεύουν… Καλή επιτυχία Κωνσταντίνε!».

Το μήνυμα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ για τον Έλληνα στόπερ Instagram / PAOK FC

Ο 22χρονος στόπερ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον ΠΑΟΚ, όπου εξελίχθηκε, καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα και ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του, πριν πάρει μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ και αγωνιστεί στην Bundesliga.

Η παρουσία του στο γερμανικό πρωτάθλημα και η αγωνιστική του εξέλιξη προσέλκυσαν το ενδιαφέρον σημαντικών ευρωπαϊκών ομάδων, με τη Ρόμα να κινείται αποφασιστικά και να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του.

Ο Κουλιεράκης υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών με την ιταλική ομάδα, το οποίο θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2031. Η συμφωνία της Ρόμα με τη Βόλφσμπουργκ περιλαμβάνει σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα, αλλά και επιπλέον μπόνους.

Με τη μετακίνησή του στους «τζαλορόσι», ο Έλληνας αμυντικός γίνεται ο δέκατος ποδοσφαιριστής από τη χώρα μας που θα φορέσει τη φανέλα της Ρόμα, συνεχίζοντας την παρουσία Ελλήνων παικτών στον ιστορικό ιταλικό σύλλογο.