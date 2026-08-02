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«Επαφές της Βαλένθια με τον Μπρουκς»

Σε συζητήσεις με τον Άρμονι Μπρούκς φαίνεται να βρίσκεται η Βαλένθια, όπως αναφέρει δημοσίευμα του εξωτερικού.

«Επαφές της Βαλένθια με τον Μπρουκς»
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Μετά τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Άρμονι Μπρουκς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Βιλερμπάν, ελέω και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη γαλλική ομάδα με τη ραγδαία μείωση του μπάτζετ.

Μάλιστα, ξένο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Αμερικάνος γκαρντ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Βαλένθια, ψάχνοντας τον επόμενο προορισμό της καριέρας του. Στο... κόλπο της υπογραφής του έχουν μπει επίσης οι δύο ομάδες από τη Σερβία, η Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία ψάχνει τον αντικαταστάτη του Λόνι Γουόκερ στην αγορά.

Ο 28χρονος σκόρερ προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο στην EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 10.6 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα.

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