«Επαφές της Βαλένθια με τον Μπρουκς»

Μετά τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Άρμονι Μπρουκς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Βιλερμπάν, ελέω και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη γαλλική ομάδα με τη ραγδαία μείωση του μπάτζετ.

Μάλιστα, ξένο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Αμερικάνος γκαρντ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Βαλένθια, ψάχνοντας τον επόμενο προορισμό της καριέρας του. Στο... κόλπο της υπογραφής του έχουν μπει επίσης οι δύο ομάδες από τη Σερβία, η Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία ψάχνει τον αντικαταστάτη του Λόνι Γουόκερ στην αγορά.

Ο 28χρονος σκόρερ προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο στην EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 10.6 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα.