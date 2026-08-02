Παναθηναϊκός: Σενάρια αποχώρησης για Τσιριβέγια - Τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες

Το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο Πέδρο Τσιριβέγια από τον Παναθηναϊκό μέσα στο καλοκαίρι συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερες πιθανότητες, καθώς στο εξωτερικό κάνουν λόγο για επικείμενες εξελίξεις γύρω από την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το «Transferfeed», η πλευρά του Ισπανού μέσου βρίσκεται σε επαφές με ενδιαφερόμενο σύλλογο εκτός Ελλάδας, ο οποίος ετοιμάζεται να προχωρήσει σε επίσημη κίνηση για την απόκτησή του.

Στον Παναθηναϊκό δεν εμφανίζονται αρνητικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αρκεί η οικονομική πρόταση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συλλόγου. Εφόσον αυτό συμβεί, όλα δείχνουν πως θα ανάψει το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Μία πιθανή πώληση δεν θα προσφέρει μόνο έσοδα στα ταμεία της ομάδας, αλλά θα μειώσει και σημαντικά το μισθολογικό κόστος, αφού ο Τσιριβέγια συγκαταλέγεται στους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του ρόστερ, με τις ετήσιες απολαβές του να αγγίζουν τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Παρότι αποκτήθηκε με την προοπτική να αποτελέσει βασικό κομμάτι της μεσαίας γραμμής, το μέλλον του πλέον παραμένει ανοιχτό. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες, καθώς η κατάθεση επίσημης πρότασης ενδέχεται να οδηγήσει σε οριστικές εξελίξεις σχετικά με την παραμονή ή την αποχώρησή του από το «Τριφύλλι».