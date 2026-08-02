ΑΕΚ: Βασικός ο Μάγιερ κόντρα στην Σεντ Τρούιντεν

Η ΑΕΚ δίνει σήμερα το τελευταίο της φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας τη Σεντ Τρούιντεν, σε μια αναμέτρηση που αποτελεί την πρόβα τζενεράλε πριν από την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα και την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα τελευταία του αγωνιστικά πλάνα, χρησιμοποιώντας το παιχνίδι ως μια σημαντική ευκαιρία για να βγάλει τα τελικά συμπεράσματά του σχετικά με την αγωνιστική ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα, ο Σέρβος τεχνικός ανακοίνωσε την αρχική ενδεκάδα της «Ένωσης», επιλέγοντας τους παίκτες που θα ξεκινήσουν απέναντι στη βελγική ομάδα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Ρότα, Κάιρινεν, Μαρίν, Μάγιερ, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα.