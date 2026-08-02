· Μιλγουόκι Μπακς

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Συγκινημένος από τα μηνύματα λατρείας των φίλων των Μπακς (vid)

Μέσω ενός βίντεο στο κανάλι του στο Youtube, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αντέδρασε στα μηνύματα αγάπης που έλαβε από τους φίλους των Μπακς και δεν έκρυψε την συγκίνησή του για όλα αυτά που έζησε στο Μιλγουόκι

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Συγκινημένος από τα μηνύματα λατρείας των φίλων των Μπακς (vid)
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Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο το κύμα αγάπης και στήριξης από τους φιλάθλους των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο «Greek Freak», μέσω ενός βίντεο στο κανάλι του στο Youtube, αντέδρασε στα μηνύματα των φιλάθλων, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για όσα προσέφερε στο Μιλγουόκι και του ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διαδρομής του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του

Όπως είναι γνωστό, η σύνδεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον κόσμο του Μιλγουόκι ξεπερνά τα στενά όρια των αγωνιστικών χώρων.

Έπειτα από μια πολυετή και απόλυτα επιτυχημένη πορεία, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA το 2021, ο Έλληνας σουπερστάρ ετοιμάζει βαλίτσες για Μαϊάμι, αφήνοντας μετά από 13 σεζόν.

Δείτε παρακάτω το βίντεο:

https://www.instagram.com/p/DbiCuoysRBW/
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