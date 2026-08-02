Αντίπαλος ΠΑΟΚ: Κινείται για ενίσχυση στην επίθεση η Άντερλεχτ

Η Άντερλεχτ έχει στρέψει την προσοχή της στην ισπανική αγορά, εξετάζοντας σοβαρά την προοπτική απόκτησης του Τσιντέρα Ετζούκε. Ο Νιγηριανός εξτρέμ γνωρίζει καλά το βελγικό ποδόσφαιρο από το επιτυχημένο πέρασμά του από την Αντβέρπ, ωστόσο η μεταγραφή του μόνο εύκολη δεν θεωρείται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «El Gol Digital», οι «μωβ» έχουν ήδη κινηθεί για τον 28χρονο άσο της Σεβίλλης, καταθέτοντας πρόταση που αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 4 εκατομμύρια μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας δεν εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τα οικονομικά της μέσω πωλήσεων μέσα στο καλοκαίρι.

Ο Νιγηριανός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, ενώ η αγοραία αξία του υπολογίζεται περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της επίθεσης, όμως μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο στη δεξιά πτέρυγα όσο και πίσω από τον επιθετικό.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ολοκλήρωσε τη χρονιά με 25 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ, αριθμοί που δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητές του.

Οι οικονομικές απαιτήσεις δυσκολεύουν τη συμφωνία

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής δεν φαίνεται να είναι το ποσό που ζητά η Σεβίλλη, αλλά οι απολαβές του ποδοσφαιριστή.

Ο Ετζούκε αμείβεται με περίπου 1,9 εκατομμύρια ευρώ μεικτά τον χρόνο, επίπεδο αποδοχών που ξεφεύγει από τη μισθολογική πολιτική της Άντερλεχτ. Για να προχωρήσει η υπόθεση, θα χρειαστεί είτε σημαντική μείωση των απαιτήσεών του είτε διαφορετική οικονομική φόρμουλα που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές.

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον για τον Νιγηριανό υπάρχει και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες μπορούν να του προσφέρουν σαφώς υψηλότερες οικονομικές απολαβές.