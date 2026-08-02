· ΠΑΟΚ

Συνεχίζει στην Ισπανία ο Τόμας Ντίμσα

Την απόκτηση του Τόμας Ντίμσα ανακοίνωσε η Λέιμα Κορούνια, με τον Λιθουανό να συνεχίζει την καριέρα του στην Ισπανία μετά το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ.

Συνεχίζει στην Ισπανία ο Τόμας Ντίμσα
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Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά τον ΠΑΟΚ βρήκε ο Τόμας Ντίμσα, με την ισπανική Λέιμα Κορούνια να ανακοινώνει την απόκτηση του έμπειρου φόργουορντ.

Κάπως έτσι ο Λιθουανός θα κάνει την επανεμφάνισή του στα παρκέ της Ιβηρικής χερσονήσου, έχοντας ήδη θητείες σε Γκραν Κανάρια και Σαραγόσα.

Ο 32χρονος πραγματοποίησε μια πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα του «Δικεφάλου» μετρώντας στη GBL 11.5 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ, ενώ στο FIBA Europe Cup σημείωσε 10.5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

https://www.instagram.com/p/DbiAXs4CCW7/
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