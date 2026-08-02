Μπόρνμουθ: «Έκλεισε» Χουάνλου

Μετά τον Αντόνιο Σίλβα της Μπενφίκα, η Μπόρνμουθ «έκλεισε» το μεσημέρι της Κυριακής (2/8) και τον Χουάνλου Σάντσεθ.

Ο 22χρονος Ισπανός δεξιός μπακ βρισκόταν εδώ και καιρό στο στόχαστρο της αγγλικής ομάδας, η οποία έδωσε τα χέρια με τη Σεβίλλη για ένα ποσό που φτάνει τα 11 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν προβλεφθεί κι έξτρα μπόνους ύψους 2 εκατ. ευρώ ανάλογα με τις συμμετοχές του.

Ήδη ο Χουάνλου αναμένεται να ταξιδέψει στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Μπόρνμουθ που θα έχει διάρκεια έως το 2031.