· Μπόρνμουθ

Μπόρνμουθ: «Έκλεισε» Χουάνλου

Στην απόκτηση του Χουάνλου προχωρά η Μπόρνμουθ, με τον Ισπανό εξτρέμ να αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τα «κεράσια».

Μπόρνμουθ: «Έκλεισε» Χουάνλου
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Μετά τον Αντόνιο Σίλβα της Μπενφίκα, η Μπόρνμουθ «έκλεισε» το μεσημέρι της Κυριακής (2/8) και τον Χουάνλου Σάντσεθ.

Ο 22χρονος Ισπανός δεξιός μπακ βρισκόταν εδώ και καιρό στο στόχαστρο της αγγλικής ομάδας, η οποία έδωσε τα χέρια με τη Σεβίλλη για ένα ποσό που φτάνει τα 11 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν προβλεφθεί κι έξτρα μπόνους ύψους 2 εκατ. ευρώ ανάλογα με τις συμμετοχές του.

Ήδη ο Χουάνλου αναμένεται να ταξιδέψει στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Μπόρνμουθ που θα έχει διάρκεια έως το 2031.

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