Λιόλιου: Χάλκινο μετάλλιο στο μονό σκιφ του Βαρέζε

Η Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας του Βαρέζε.

Λιόλιου: Χάλκινο μετάλλιο στο μονό σκιφ του Βαρέζε
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Η Ελλάδα συνεχίζει να ανεβαίνει στο βάθρο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στο Βαρέζε, με τη Γαβριέλα Λιόλιου να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα και μέχρι τα τελευταία μέτρα διεκδίκησε ακόμη και το ασημένιο μετάλλιο, δίνοντας μεγάλη μάχη με την Ολλανδέζα Τόσκα Κέτλερ.

Η Λιόλιου βρέθηκε μπροστά στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας, όμως η Κέτλερ είχε καλύτερο φίνις και κατάφερε να τερματίσει δεύτερη με χρόνο 7:36.58. Η Ελληνίδα ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 7:39.14 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η ανεξάρτητη αθλήτρια Μαρίια Ζόβνερ, η οποία τερμάτισε πρώτη σε 7:30.47.

Για τη Λιόλιου, αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο στη διοργάνωση, καθώς είχε προηγηθεί η δεύτερη θέση στο διπλό σκιφ.

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