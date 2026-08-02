Live Streaming Ατρόμητος - Ανόρθωση: Το φιλικό των Περιστεριωτών στην Πολωνία
Παρακολουθήστε σε live streaming το φιλικό του Ατρόμητου με την Ανόρθωση.
Το τρίτο του φιλικό παιχνίδι στην Πολωνία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, δίνει ο Ατρόμητος, το απόγευμα της Κυριακής (02/08).
Αντίπαλος για την ομάδα του Ντούσαν Κερκέζ είναι η Ανόρθωση από την Κύπρο, σε μία ακόμα ευκαιρία για τον κόουτς των Περιστεριωτών να βγάλει τα συμπεράσματά του για την επόμενη περίοδο.