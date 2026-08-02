Το τρίτο του φιλικό παιχνίδι στην Πολωνία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, δίνει ο Ατρόμητος, το απόγευμα της Κυριακής (02/08).

Αντίπαλος για την ομάδα του Ντούσαν Κερκέζ είναι η Ανόρθωση από την Κύπρο, σε μία ακόμα ευκαιρία για τον κόουτς των Περιστεριωτών να βγάλει τα συμπεράσματά του για την επόμενη περίοδο.