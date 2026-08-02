Εθνική Εφήβων: Ηττήθηκε και τερμάτισε στην 6η θέση του EuroBasket U18

Με ήττα από τη Γερμανία με 99-69 ολοκλήρωσε η Εθνική Εφήβων την παρουσία της στο EuroBasket U18, καταλαμβάνοντας την 6η θέση της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα δεν κατάφερε έτσι να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19, το οποίο θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 στο Παρντούμπιτσε της Τσεχίας.

Στον αγώνα για την 5η θέση, η Γερμανία επέβαλε τον ρυθμό της και έφτασε εύκολα στη νίκη με 99-69. Η Ελλάδα αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στην επίθεση, καθώς σούταρε με μόλις 36% στα δίποντα, ενώ υπέπεσε σε 18 λάθη έχοντας ισάριθμες ασίστ.

Χαρακτηριστική ήταν και η διαφορά στους πόντους από τον αιφνιδιασμό, με τη Γερμανία να έχει 27 έναντι μόλις 2 της Ελλάδας, ενώ στη ρακέτα η «γαλανόλευκη» βρέθηκε πίσω με 28-50.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 35-45, 51-75, 69-99.

Ελλάδα: Ζούπας 7 (1), Βενετίδης, Χαϊδεμένος 8 (3/8 σουτ, 4 ασίστ), Θωμάκος 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χατζηλάμπρου 18 (3/7 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 14 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σκληρός 3 (1/8 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπουζούλας 4 (2/7 σουτ, 8 ριμπάουντ), Χαρτώνας 6 (2/8 σουτ), Γκίκας 7, Ασημένιος 7 (1), Πούλος 4.