«Στα υπόψιν του Ολυμπιακού ο Βινίσιους Σόουζα»

Σε... ρυθμούς προκριματικών Champions League κινείται ο Ολυμπιακός, με το πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» να είναι προ των πυλών (04/08, 21:00).

Παρ' όλα αυτά, ταυτόχρονα τρέχει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός των «ερυθρόλευκων», με τη διοίκηση των Πειραιωτών να αναζητά έναν χαφ με ποιότητα στο δημιουργικό κομμάτι και ικανότητα να αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια ως οκτάρι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γερμανία, στη λίστα ξεχωρίζει το όνομα του Βινίσιους Σόουζα. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος ανήκει στη Βόλφσμπουργκ, η οποία μετά τον υποβιβασμό της δυσκολεύεται να διατηρήσει στο δυναμικό της ποδοσφαιριστές με υψηλά συμβόλαια ή ακόμη και με αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Ο υψηλόσωμος μέσος (1.87μ.) είχε μετακομίσει στη γερμανική ομάδα μόλις το περασμένο καλοκαίρι από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2030, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται αυτή τη στιγμή στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε συνολικά 27 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, έχοντας στο ενεργητικό του κάτι παραπάνω από 2.000 λεπτά συμμετοχής.

Στο παρελθόν, ο έμπειρος χαφ έχει περάσει επίσης από την Ισπανία με την Εσπανιόλ, στο Βέλγιο με τις Μαλίν και Λόμελ, καθώς και στην πατρίδα του με τη Φλαμένγκο, μετρώντας συνολικά στην καριέρα του πάνω από 200 επαγγελματικές εμφανίσεις.