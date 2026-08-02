Ηρακλής - Πάρμα 1-1: Αποχαιρέτησε την Ιταλία με ισοπαλία ο «Γηραιός» σε δυνατό φιλικό τεστ

Στο τρίτο και πιο δυνατό του φιλικό τεστ, ο Ηρακλής αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Πάρμα, κλείνοντας έναν κύκλο απαιτητικών φιλικών αναμετρήσεων στην Ιταλία.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι μπήκε με διάθεση στο δεύτερο μέρος και ευτύχησε να πάρει το προβάδισμα στο 52ο λεπτό. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «κυανόλευκων», ο Ελβίρ Κόλιτς, συνδύασε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με γκολ, ανοίγοντας λογαριασμό με τη φανέλα του Ηρακλή.

Η απάντηση των Ιταλών ήρθε στο 77’, όταν εκμεταλλεύτηκαν το κενό στην πλάτη της άμυνας, με τον επιθετικό της Πάρμα να πλασάρει εύστοχα τον Αθανασιάδη σε τετ-α-τετ για το τελικό 1-1.

Αυτό ήταν το τελευταίο φιλικό για τους Θεσσαλονικείς στην Ιταλία, έχοντας προηγουμένως ηττηθεί με 2-0 από την Μπολόνια και αναδειχθεί ισόπαλοι 1-1 με την Παλέρμο. Ο απολογισμός των δύο ισοπαλιών και μίας ήττας απέναντι σε συλλόγους υψηλού επιπέδου προσέφερε στο τεχνικό επιτελείο τη δυνατότητα να τεστάρει τις δυνάμεις του ρόστερ σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού και να διορθώσει τις όποιες αρρυθμίες.

Η αποστολή του Ηρακλή επιστρέφει πλέον στη βάση της για να μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, καθώς μετρά αντίστροφα πλέον για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Πρώτος επίσημος σταθμός της χρονιάς είναι η αναμέτρηση με τον ΝΠΣ Βόλο για τη δεύτερη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η αρχική ενδεκάδα που παρέταξε ο Ηρακλής: Αθανασιάδης, Βούρος, Τσάκλα, Ίνιγκο, Νιζέτ, Σόρια, Σουρλής, Κράιντς, Ντ΄ Αουσίλιο, Καϊμπούε, Κόλιτς.