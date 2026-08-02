Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα για Ντέσερς – Έτοιμος σε 15 μέρες!

Ο Σίριλ Ντέσερς ήταν απ’ τους μεγάλους άτυχους του Παναθηναϊκού την περασμένη σεζόν. Με σοβαρούς τραυματισμούς έχασε το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, αλλά και της ως τώρα προετοιμασίας. Ο Νιγηριανός, όμως, είναι έτοιμος να τα αφήσει όλα πίσω του.

Η σκληρή δουλειά που κάνει στην αποθεραπεία του, έχει κυλήσει ιδανικά. Με αποτέλεσμα το ιατρικό τιμ να δώσει το «ΟΚ» για να μπει ο στράικερ των «πράσινων» στον κανονικό ρυθμό των προπονήσεων!

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο επαγγελματισμός του, για τον οποίο όλοι έχουν να λένε στο «τριφύλλι». Έκανε όλο το καλοκαίρι προσωπικές θεραπείες και ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Στην προετοιμασία συνέχισε να δουλεύει σκληρά, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει κοντά στη μεγάλη επιστροφή.

Το πλάνο των «πράσινων» αναφορικά με την επιστροφή του σε αγώνες, είναι να τον έχουν διαθέσιμο στο πρώτο παιχνίδι των play offs του Conference League, αν με το καλό προκριθεί εκεί το «τριφύλλι». Δηλαδή σε 15 μέρες από τώρα περίπου (το ματς είναι στις 20 Αυγούστου).