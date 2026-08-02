Ατρόμητος: Έδειξε βελτιωμένο πρόσωπο, αλλά έμεινε στο 0-0 με την Ανόρθωση

Ο Ατρόμητος έδειξε βελτιωμένο πρόσωπο στο τρίτο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας του, μένοντας στο 0-0 με την Ανόρθωση επί πολωνικού εδάφους.

Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή και παρουσίασε εξαιρετική εικόνα στο ανασταλτικό κομμάτι. Μοναδικό στοιχείο που έλειψε από τους Περιστεριώτες ήταν το γκολ.

Ο Ατρόμητος μπήκε δυνατά στο ματς και απείλησε από νωρίς με τους Πνευμονίδη, Ούρονεν και Τσούμπερ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου ήρθε από τον Ελβετό μεσοεπιθετικό, ο οποίος έβγαλε εξαιρετική παράλληλη πάσα, όμως δεν βρέθηκε κάποιος συμπαίκτης του για να την αξιοποιήσει μέσα από τη μικρή περιοχή.

Στο δεύτερο μέρος ο Κέρκεζ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε πολλούς ποδοσφαιριστές. Ο Νούνιες, που πέρασε ως αλλαγή, ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και είχε θετικές ενέργειες, ενώ ο νεαρός Κώτσης συνέχισε τις καλές εμφανίσεις του στον χώρο του κέντρου.

Στην άμυνα, ο Ατρόμητος ήταν ιδιαίτερα σταθερός και περιόρισε σημαντικά την Ανόρθωση, η οποία ουσιαστικά απείλησε μόνο μία φορά προς το φινάλε της αναμέτρησης. Ο Μάγκνουσον δεν αγωνίστηκε για λόγους αποφόρτισης, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο οι Περιστεριώτες είχαν έντονο ελληνικό στοιχείο στη σύνθεσή τους.

Επόμενο φιλικό για την ομάδα του Κέρκεζ είναι αυτό απέναντι στην ΑΕ Λεμεσού, στις 5 Αυγούστου.

Στο πρώτο ημίχρονο: Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας Τσιλούλης, Τσούμπερ, Πνευμονίδης, Τσαντίλας.

Στο δεύτερο ημίχρονο: Χουτεσιώτης (61’ Αθανασίου), Μουντές (61’ Μπάτος), Σταυρόπουλος (61’ Τσαγδής), Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Κώτσης, Τσιγγάρας (61’ Καραμάνης), Τσιλούλης (61’ Χότζα), Νούνιες, Τζοβάρας, Τσαντίλας (61’ Αμπαρτζίδης).