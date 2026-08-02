Στον Λεβαδειακό ο Νιβ Ελιάσι

Ο Λεβαδειακός γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον 24χρονο Ισραηλινό τερματοφύλακα, Νιβ Ελιάσι.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ισραηλινού τερματοφύλακα Νιβ Ελιάσι.

Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής με σημαντικές παραστάσεις, που έχει κάνει πρωταθλητισμό έρχεται να ενισχύσει την ομάδα μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Γεννημένος στις 21/2/2002 με ύψος 1,88μ., ο Νιβ Ελιάσι στέφθηκε πρωταθλητής με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Ισραήλ την περασμένη σεζόν, όντας ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας του με συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Επιπλέον έχει κατακτήσει ένα Κύπελλο Ισραήλ τη σεζόν 2024-25 αλλά και το περσινό Σούπερ Καπ Ισραήλ. Στη Χάποελ Μπερ Σεβά αγωνιζόταν από το 2021, καταγράφοντας συνολικά 98 συμμετοχές, οι έξι εκ των οποίων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Διεθνής με την U21 εθνική του Ισραήλ, αλλά και μέλος της Ολυμπιακής ομάδας της πατρίδας του πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι.

Νιβ καλωσήρθες στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».