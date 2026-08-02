· Λεβαδειακός

Στον Λεβαδειακό ο Νιβ Ελιάσι

Στον Λεβαδειακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νιβ Ελιάσι.

Στον Λεβαδειακό ο Νιβ Ελιάσι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Λεβαδειακός γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον 24χρονο Ισραηλινό τερματοφύλακα, Νιβ Ελιάσι.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ισραηλινού τερματοφύλακα Νιβ Ελιάσι.

Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής με σημαντικές παραστάσεις, που έχει κάνει πρωταθλητισμό έρχεται να ενισχύσει την ομάδα μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Γεννημένος στις 21/2/2002 με ύψος 1,88μ., ο Νιβ Ελιάσι στέφθηκε πρωταθλητής με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Ισραήλ την περασμένη σεζόν, όντας ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας του με συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Επιπλέον έχει κατακτήσει ένα Κύπελλο Ισραήλ τη σεζόν 2024-25 αλλά και το περσινό Σούπερ Καπ Ισραήλ. Στη Χάποελ Μπερ Σεβά αγωνιζόταν από το 2021, καταγράφοντας συνολικά 98 συμμετοχές, οι έξι εκ των οποίων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Διεθνής με την U21 εθνική του Ισραήλ, αλλά και μέλος της Ολυμπιακής ομάδας της πατρίδας του πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι.

Νιβ καλωσήρθες στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».

COMMENTS
LATEST NEWS
20:28 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα για Ντέσερς – Έτοιμος σε 15 μέρες!

20:15 SUPER LEAGUE

Ανακοίνωσε φιλικό με την Athens Kallithea η ΑΕΚ

20:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηρακλής - Πάρμα 1-1: Αποχαιρέτησε την Ιταλία με ισοπαλία ο «Γηραιός» σε δυνατό φιλικό τεστ

20:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος: Έδειξε βελτιωμένο πρόσωπο, αλλά έμεινε στο 0-0 με την Ανόρθωση

19:42 SUPER LEAGUE

Στον Λεβαδειακό ο Νιβ Ελιάσι

19:28 SUPER LEAGUE

«Στα υπόψιν του Ολυμπιακού ο Βινίσιους Σόουζα»

19:24 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Τομ Λουσέ

19:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στάζει... μέλι για τον Τζόλη ο Αρτέτα: «Θα τον λατρέψετε όλοι αυτόν τον παίκτη»

18:54 EUROLEAGUE

Αποχωρεί από τη Φενέρ και συνεχίζει στην Κίνα ο Ζάγκαρς

18:43 ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Εφήβων: Ηττήθηκε και τερμάτισε στην 6η θέση του EuroBasket U18

18:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Εκτός αποστολής για το ματς της Γκιόρ ο Βιτάλις

18:21 EUROLEAGUE

Ανακοίνωσε Εχιόγκου η Ζαλγκίρις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας