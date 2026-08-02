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ΑΕΚ: Εκτός αποστολής για το ματς της Γκιόρ ο Βιτάλις

Εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Γκιόρ κόντρα στη Νίρεγκχαζα για το Ουγγρικό πρωτάθλημα έμεινε ο Μίλαν Βιτάλις, πρώτος στόχος της ΑΕΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

ΑΕΚ: Εκτός αποστολής για το ματς της Γκιόρ ο Βιτάλις
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Προ των πυλών της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλις, με τον 24χρονομ μέσο να βρίσκεται εκτός αποστολής στο παιχνίδι της Γκιόρ κόντρα στη Νίρεγκχαζα για το πρωτάθλημα Ουγγαρίας.

Όπως αναφέρουν οι «Μαγυάροι» ο Βιτάλις βρίσκεται κοντά στην μετακίνησή του στην ΑΕΚ, κάνοντας λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την «Ένωση».

Η απόφαση της τεχνικής ηγεσίας να τον αφήσει εκτός για τον αγώνα πρωταθλήματος αποτελεί ουσιαστικά την ισχυρότερη ένδειξη πως οι εξελίξεις δρομολογούνται άμεσα. Τα επόμενα εικοσιτετράωρα αναμένονται καθοριστικά για το αν ο Ούγγρος διεθνής θα φορέσει οριστικά τα «κιτρινόμαυρα».

Συνολικά με τη φανέλα της Γκιόρ, ο αρχηγός Βιτάλις έχει πραγματοποιήσει 168 συμμετοχές με απολογισμό 21 γκολ και 19 ασίστ. Με την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας έχει καταγράψει μέχρι στιγμής εννέα παιχνίδια, όντας διεθνής από το 2025.

https://www.instagram.com/p/Dbios9TIIZq/
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