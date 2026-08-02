ΑΕΚ: Εκτός αποστολής για το ματς της Γκιόρ ο Βιτάλις

Προ των πυλών της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλις, με τον 24χρονομ μέσο να βρίσκεται εκτός αποστολής στο παιχνίδι της Γκιόρ κόντρα στη Νίρεγκχαζα για το πρωτάθλημα Ουγγαρίας.

Όπως αναφέρουν οι «Μαγυάροι» ο Βιτάλις βρίσκεται κοντά στην μετακίνησή του στην ΑΕΚ, κάνοντας λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την «Ένωση».

Η απόφαση της τεχνικής ηγεσίας να τον αφήσει εκτός για τον αγώνα πρωταθλήματος αποτελεί ουσιαστικά την ισχυρότερη ένδειξη πως οι εξελίξεις δρομολογούνται άμεσα. Τα επόμενα εικοσιτετράωρα αναμένονται καθοριστικά για το αν ο Ούγγρος διεθνής θα φορέσει οριστικά τα «κιτρινόμαυρα».

Συνολικά με τη φανέλα της Γκιόρ, ο αρχηγός Βιτάλις έχει πραγματοποιήσει 168 συμμετοχές με απολογισμό 21 γκολ και 19 ασίστ. Με την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας έχει καταγράψει μέχρι στιγμής εννέα παιχνίδια, όντας διεθνής από το 2025.