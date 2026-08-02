· Σπόρτινγκ

Ο Φώτης Ιωαννίδης απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο Instagram

Ο Φώτης Ιωαννίδης έκλεισε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας αρκετά ερωτηματικά.

Ο Φώτης Ιωαννίδης απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο Instagram
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Μια απρόσμενη κίνηση του Φώτη Ιωαννίδη στα μέσα της καλοκαιρινής περιόδου ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει έντονη παραφιλολογία, με τον υψηλόσωμο επιθετικό να απενεργοποιεί τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Έλληνας φορ συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρά το γεγονός ότι κατά διαστήματα το όνομά του εμπλέκεται σε μεταγραφικές φήμες, ο προπονητής των «λιονταριών», Ρούι Μπόρζες υπολογίζει κανονικά στον 26χρονο διεθνή επιθετικό.

Η κίνηση να απενεργοποιήσει το προφίλ του θα μπορούσε να σχετίζεται με κάποια εξέλιξη στα επαγγελματικά του, αλλά εξίσου πιθανό είναι να πρόκειται για μια απλή προσωπική επιλογή αποστασιοποίησης από τα social media.

Ο πρώην στράικερ του Παναθηναϊκού δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον πορτογαλικό σύλλογο έως το 2030. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με απολογισμό 6 τέρματα και 3 ασίστ.

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