Στάζει... μέλι για τον Τζόλη ο Αρτέτα: «Θα τον λατρέψετε όλοι αυτόν τον παίκτη»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για ακόμη μία φορά ο Μικέλ Αρτέτα σχετικά με τον Χρήστο Τζόλη, μετά τη φιλική αναμέτρηση της Άρσεναλ απέναντι στη Τζιρόνα, όπου ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των «κανονιέρηδων».

Ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εικόνα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της ομάδας του, υπογραμμίζοντας πως έχει ήδη δείξει στοιχεία που ταιριάζουν στη φιλοσοφία της Άρσεναλ.

Ο Αρτέτα στάθηκε στην ποιότητα, την ένταση και την προσαρμοστικότητα του Τζόλη, ο οποίος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να αφήσει θετικές εντυπώσεις τόσο στις προπονήσεις όσο και στα φιλικά προετοιμασίας.

Παράλληλα, ο προπονητής της Άρσεναλ εξέφρασε την πεποίθησή του πως ο Έλληνας άσος έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να κερδίσει τον κόσμο της ομάδας και να εξελιχθεί σε έναν ποδοσφαιριστή που θα αγαπηθεί ιδιαίτερα στο Λονδίνο.

Αναλυτικά όσα είπε

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί του. Πρώτα απ’ όλα, με τον τρόπο που έχει προσαρμοστεί στην ομάδα. Η σύνδεση που έχει με τους συμπαίκτες του, είναι εντυπωσιακή. Πιστεύω ότι θα λατρέψετε όλοι αυτόν τον παίκτη. Είναι πολύ ευθύς ποδοσφαιριστής και δεν χάνει την μπάλα από τα μάτια του.

Έχει πολλές ομοιότητες με τον Τροσάρ, σε αρκετά πράγματα και κυρίως στους χώρους που μπορεί να δημιουργήσει. Έπειτα, είναι και η όρεξη που έχει για δουλειά. Είναι αποφασισμένος να αποδείξει την αξία του, σε κάθε προπόνηση. Είναι το όνειρο του να βρίσκεται εδώ και εμείς θέλουμε να τον βοηθήσουμε».