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Ανακοίνωσε φιλικό με την Athens Kallithea η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ θα τεθεί αντιμέτωπη με την Athens Kallithea σε φιλική αναμέτρηση στην Allwyn Arena στις 8 Αυγούστου.

Ανακοίνωσε φιλικό με την Athens Kallithea η ΑΕΚ
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Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με νίκη στην Ολλανδία, επικρατώντας με 3-0 της Σεντ Τρούιντεν στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι στο Άπελντορν.

Η «Ένωση» ετοιμάζεται πλέον για τις επίσημες υποχρεώσεις της, ωστόσο όπως ανακοίνωσε θα δώσει ένα ακόμη φιλικό αγώνα, κόντρα στην Athens Kallithea στις 8 Αυγούστου στην «Allwyn Arena».

Αυτή θα είναι και η πρόβα τζενεράλε των «κιτρινόμαυρων» ενόψει του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ (12/08), αλλά και των play offs του UEFA Champions League.

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