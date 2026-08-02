Χαλ: Γι’ αυτό καθυστερεί η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό

Στην αναμονή για την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του Έλληνα τερματοφύλακα βρίσκεται η Χαλ, καθώς σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα υπάρχει μία εκκρεμότητα που έχει καθυστερήσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τον αγγλικό σύλλογο για την πώληση του διεθνούς πορτιέρο, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις εδώ και ημέρες.

ÖZEL GÖRÜNTÜ | Hull City’nin yeni transferi Konstantinos Tzolakis, İstanbul’da.



📹 @keremkolukisa pic.twitter.com/gNlO0eqLLW — Sports Digitale (@SportsDigitale) July 30, 2026

Ωστόσο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Hull Live», η μεταγραφή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από την ομάδα του Ατζούν Ιλιτζαλί, καθώς δεν έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής η βίζα του παίκτη.

Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έχει καθυστερήσει και η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Νόμελ Μεντί από τη Χαλ.